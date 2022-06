Un día al año se da la oportunidad de homenajear a los padres, y esta vez toca el domingo 19 de junio en Argentina. Cada papá es único y merece una celebración que puedan disfrutar en familia. El plan clásico suele ser un almuerzo o cena con el homenajeado, que puede darse tanto afuera como una buena comida en casa, pero hay algunos que disfrutan otro tipo de salidas más divertidas. Si este es tu caso el cine es una gran opción para ver una película con la mejor compañía.

En las salas hay muchas opciones para todos los gustos. Te dejamos algunas para que puedas elegir la que más le guste a tu papá:

La épica conclusión de la era Jurásica donde dos generaciones se unen por primera vez. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se suman a la ganadora del Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en Jurassic World Dominio, una nueva e impresionante aventura épica que se extiende por todo el mundo. Del arquitecto y director de Mundo Jurásico, Colin Trevorrow. Dominio tiene lugar cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos deben seguir siendo los depredadores máximos en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) está donde pertenece, como un valiente piloto de prueba y esquivando el avance en el rango que lo pondría en tierra. Cuando se halla entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada que ningún piloto vivo ha visto nunca, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), llamada: "Gallo", el hijo del difunto amigo de Maverick y el oficial de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, también conocido como "Goose". Enfrentando un futuro incierto y confrontando a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus propios miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar.

Para emocionarse en familia con este spin off del clásico de Pixar Toy Story. La película cuenta los orígenes de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y nos da a conocer la historia de este legendario Guardián Espacial narrada como una apasionante aventura intergaláctica. "El mundo de Buzz siempre me ha fascinado", ha declarado el director Angus MacLane. "En Toy Story se vislumbraba apenas la historia de este Guardián Espacial y siempre quise explorar ese mundo más a fondo. '¿Qué película vio Andy para desear tener un juguete de Buzz Lightyear?' Esta es la pregunta que formulé al presentar el proyecto de Lightyear y yo quería ver esa película. Y he tenido la suerte de hacerlo realidad".

La banda más famosa de ladrones, Los tipos malos, está preparando su gran golpe, y el más complicado hasta la fecha ya que para llevarlo a cabo todos sus miembros deberán controlarse y portarse bien; algo que desde luego no les resultará nada sencillo. Para lograrlo contarán con el apoyo y consejo de una adorable cobaya que vive para y por los demás.

