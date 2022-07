Todavía quedan unos días para que terminen las vacaciones de invierno y muchos padres ya no saben qué planes hacer con sus hijos, sobre todo con los preadolescentes, que ya no son tan niños pero tampoco adolescentes y sus gustos y entretenimiento seguro no son tan fáciles. A pesar de lo que podríamos esperar el género de terror es uno de los más buscados por los no tan chicos y no tan grandes. En los últimos años pudimos ver el éxito de la serie Stranger Things de Netflix en todas las generaciones, o la serie Dark que adquirió también una audiencia fiel a la temática.

Una opción ideal para matar el aburrimiento y sacar a pasear a los chicos es la obra “Circus of Darkness” que llega desde Los Angeles, USA, luego de recorrer el mundo, actuando

con gran suceso en más de 40 países y por vez primera en Argentina con un terror que invade todo el ambiente..

“Circus Of Darkness”, el circo de las tinieblas de la “Compagnia Scazziota” es una experiencia terroríficamente divertida y para toda la familia, creada y dirigida por Ximena Giraldi y su esposo, Juan Manuel Scazziota, hijo del recordado “Salta Violeta Carlitos Scazziota”.

La propuesta artística contiene suspenso, risa, miedo, emoción y mucha adrenalina, para los valientes que se animen a vivir esta experiencia.

La obra realiza dos funciones diarias en vacaciones de invierno, 16.00 y 18.30hs. Las entradas pueden adquirirse en boletería (Carpa Azul Amarilla, Av. Gral. Paz y Av. Crovara, al lado del Rodas). Hay estacionamiento en el predio. Se pueden hacer consultas generales al 1166095465.

