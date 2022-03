Hoy, la superestrella mundial ganadora del premio® GRAMMY, Harry Styles, anunció su nueva canción "As It Was", que se lanza a la medianoche BST del 1 de abril.

"As It Was" sirve como el primer single oficial del muy esperado próximo álbum de 13 canciones de Harry, " Harry's House" lanzado a nivel mundial el 20 de mayo.