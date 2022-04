Juanse comentó que el regreso al mítico estadio va a ser muy importante, de igual manera que fue la primera vez que tocaron allí, porque "siempre generó una expectativa muy grande"

En cuanto a la película de "Rocanrol Cowboys", de los Ratones Paranoicos, el artista comentó: "Hay que vencer el muro que se forma al rededor nuestro, que no nos hace transmitir eso que nos pasó, que fueron cosas muy compartidas entre todos". "Yo creo que es una época y un momento para aprovechar y, sin nostalgia, recordar divirtiendonós con lo bueno", argumentó.

Cuando él mismo vio las películas ya armadas - también Juan Sebastían de Diego Levy- agregó que le pareció que eran excelentes, hablando desde el punto de vista técnico, como documental e imágen y textura de lo que es el material visual: "Cada uno tendrá su opinión formada sobre cada uno de estos elementos, y coincidió con el hallazgo con el disco que hice con Papo en el 92', mas la reedición del MTV Unplugged".

Hablando de su faceta en MasterChef manifestó que lo dejó en un lugar que lo hizo mostrarse en otra postura, más familiar: "Tres veces había rechazado la propuesta, la cuarta nos dimos cuenta que, al margen de todo, se había empezado a gestar un problema con respecto a lo que pasó con la pandemia que hacia que podías haber quedado neutralizado de cual quier manera". "Después, cuando me animé, descubrí un formato espectacular de tres genios porque Martín, Donato y Betular, son capos natos y me hice amigos, son geniales a igual que Del Moro; todo el grupo que me tocó la pasó de primera, con muchos nervios y ansiedad, pero finalmente después te enroscas", concluyó.

El 3 de junio Juanse se va a estar presentando en el mítico Luna Park, que, según sus palabras, será un "show de rocanrol del mejor, como siempre".