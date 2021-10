" Asado". Sin dudas uno de los clásicos del domingo es prender la parrilla y tirar varios cortes de carne, achuras, chorizos, morcilla, una buena provoleta, un pollo y verduras. A no ser que el día este gris, nublado y lluvioso y las pastas llamen, el asado del mediodía nunca falta para cerrar el fin de semana con la familia. Y nada mejor que el asador desginado quiera sumar habilidades y conocimientos para lucirse cada vez más, y siempre sorprender con una nueva creación.

Pero no solo se puede innovar en los cortes de carne, sino también en los métodos de cocción. Sabemos que la parrilla es sagrada, pero el fuego hace maravillas en todos lados y mucho más en un horno de barro. Cocinar un buen asado de vaca aquí puede ser tocar el cielo con las manos, y solo es cuestión de agarrarle la mano.

.

¿Cómo cocinar un asado al horno de barro? En primer lugar, asegurarse de tener la leña para poder calentar el horno, y a su vez, los elementos de manipulación (palas, palos, etc). Luego verificamos que el horno esté despejado de viejas cenizas. y por último vemos si tenemos todos los ingredientes y el tiempo para poder llevar a cabo la receta. Porque verás que si no tenes paciencia y tiempo, el horno de barro no es lo tuyo.

A continuación, sigue el paso a paso de "Fanáticos del Horno de Barro" para cocinar el mejor asado de tira:

Ingredientes

ASADO SIN TAPA (HUESO ANCHO 10 CM Aproximadamente )

SAL GRUESA

PAPA

CEBOLLA

ROMERO

ACEITE

Horno de Barro para todo tipo de carne.

Preparación