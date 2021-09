La inminente llegada del calor marca el inicio de un bombardeo de imágenes y mandatos sociales que despiertan en miles de hombres y mujeres la necesidad de bajar de peso para alcanzar el cuerpo perfecto para el verano. Un concepto irreal que genera sufrimiento en aquellos que practican dietas restrictivas al costo de poner en peligro su salud.

Esta época del año trae preocupaciones relacionadas al peso y al aspecto físico para muchas personas. “Sentimos que nuestro cuerpo debería encajar 'tengo que llegar al calor flaca', 'tengo que entrar en el short', ¿es necesario?, ¿debemos empezar dietas restrictivas que nos hagan bajar 5 kilos en 1 mes para ser felices? ¿Quién nos exige esto?”, se pregunta la Dra. Virginia Busnelli, (M.N.110.351), médica especialista en nutrición.

Ir en búsqueda de un patrón de belleza social que resulta inalcanzable para la mayoría de las personas, no solo es peligroso en términos de bienestar emocional sino también en lo que respecta a la salud integral.

“Que liberador es cuando entendemos que el problema no somos nosotras/os si no una sociedad (de la que formamos parte) que nos exige entrar en el estereotipo de belleza establecido desde siempre. Hacer dietas que nos hagan bajar 10 kilos en 2 meses y luego recuperarlos provocan impactos metabólicos que terminan dañando la salud. No es una cuestión estética estamos hablando de salud, estamos hablando de cómo queremos vivir nuestra vida. Las dietas no son necesarias, tener el cuerpo “perfecto” no es necesario, pero si lo es el preocuparnos por nuestra salud y, desde el amor hacia nosotros mismos, poder accionar hacia decisiones que nos hagan bien”, explica la especialista, quien además es directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF.

Busnelli sugiere que en vez de pensar la primavera como una instancia de restricciones alimenticias, se la puede considerar una época para cambiar hábitos que se adapten mejor a las necesidades del cuerpo durante las estaciones más calurosas.

“Nuestra construcción alimentaria a lo largo del tiempo nos ha hecho relacionar comidas más frescas y llenas de nutrientes con las temperaturas más elevadas y que mejor que aprovechar eso para comenzar a armar platos saludables y recibir a la hermosa primavera”, asegura la médica.

Con este objetivo, la experta recomienda una serie de ingredientes saludables para armar platos llenos de colores, vitaminas, minerales y fibra:

Verduras , un mundo dentro de este grupo de alimentos que deberían ser la base de nuestra alimentación. Muchos colores que representan distintos nutrientes que necesitamos en nuestro organismo.

, un mundo dentro de este grupo de alimentos que deberían ser la base de nuestra alimentación. Muchos colores que representan distintos nutrientes que necesitamos en nuestro organismo. Frutas , ¡si!, además de incluirlas durante el día, las frutas pueden ser parte de nuestros platos de almuerzos y cenas. Anímate a poner frutillas, manzana, peras, ciruelas y más en tus platos primaverales.

, ¡si!, además de incluirlas durante el día, las frutas pueden ser parte de nuestros platos de almuerzos y cenas. Anímate a poner frutillas, manzana, peras, ciruelas y más en tus platos primaverales. Legumbres , llenas de proteína, fibra y vitaminas. Acá tenemos una opción barata y simple para completar nuestros platos. El consumo de legumbres aporta mucha cantidad de fibra, asociada a la prevención de enfermedades.

, llenas de proteína, fibra y vitaminas. Acá tenemos una opción barata y simple para completar nuestros platos. El consumo de legumbres aporta mucha cantidad de fibra, asociada a la prevención de enfermedades. Cereales integrales , granos enteros que fomentan la sensación de saciedad y hay tantos para elegir que podemos transformar nuestros platos en opciones novedosas, ricas y nutritivas.

, granos enteros que fomentan la sensación de saciedad y hay tantos para elegir que podemos transformar nuestros platos en opciones novedosas, ricas y nutritivas. Semillas , con ellas podemos seguir sumando fibra y nutrientes a nuestras preparaciones ¡si están molidas mucho mejor!

, con ellas podemos seguir sumando fibra y nutrientes a nuestras preparaciones ¡si están molidas mucho mejor! Frutos secos , son una excelente opción para sumar grasas saludables al plato.

, son una excelente opción para sumar grasas saludables al plato. Carnes magras, huevo y lácteos son otras opciones ricas en proteína para nuestros platos.

Una apuesta segura es darle color a los platos, con ingredientes frescos de estación.

Con estos alimentos pueden armar platos simples como ensaladas completas o armar recetas más elaboradas. "Pero recordá que para alimentarnos saludablemente no necesitamos ser chef ni mucha magia, combiná estos ingredientes y hacé tu propia construcción alimentaria. No te olvides del agua, estamos frente a temperaturas que exigen que nos hidratemos, movete con tu botellita y regalate salud", concluye Busnelli.