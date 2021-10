En las góndolas de los supermercados o las heladeras de las carnicerías el cerdo ocupa un lugar preponderante. Es que en la Argentina se come cada vez más el también llamado puerco. Lo mismo sucede en los restaurantes y parrillas. El chancho es una opción en todas las cartas.

Durante las fiestas, numerosas familias compran un lechón entero, sin embargo, no hace falta esperar a ese momento para disfrutar esta deliciosa carne. Unas ricas costillas o un tierno lomo o solomillo de cerdo son una buena opción para preparar un asado en casa.

Las costillas de cerdo, un alternativa a la parrilla.

Si vas a preparar un lomo o solomillo, tené en cuenta que es una carne más magra que la de vaca. Por lo tanto, es importante que al cocinarla no se seque. Se recomienda sellarla antes de llevar al fuego. Se coloca en una sartén o wok a previamente untado con aceite y se dora por 2 o 3 minutos de cada lado. Así se evita que los jugos del corte de carne se evaporen.

Ya sea que vas a llevar un lomo o costillitas de cerdo a la parrilla, en primer lugar, debes dejarlas adobadas al menos desde 1 hora antes. Los condimentos con los que no vas a fallar son la pimienta blanca o negra y el pimentón dulce.

La carne a la parilla, la otra cara de los asados.

Llevar a la parrilla y, si el corte son costillitas, poner el lado del hueso sobre la parrilla. Si lo consideras necesario, se puede tapar con una asadera a fin de resguardar el calor. El fuego debe estar de moderado a medio y la carne no muy cerca de la llama. Colocar debajo las brasas a la distancia adecuada para que la carne no se arrebate. El asado de cerdo debe ir haciéndose de a poco. Como no es una carne de gran grosor demorará menos que la del ganado vacuno.

.

Se cocina hasta que el cerdo se dora. En ese momento, se da vuelta y se dora la otra cara. Una recomendación que no falla es agregar una salsa barbacoa sobre la parte superior del asado. Siempre combina muy bien con la carne de cerdo. También queda riquísimo con miel y mostaza.

Las costillitas o el lomo de cerdo estarán ya hechos cuando se pinche con un tenedor y no salga jugo rojo. Recordá siempre consultar con tus comensales cómo les gusta la carne, si cocida, a punto o jugosa. Podés ir acomodando los cortes de cerdo en la parrilla para que se cocinen más o menos según el gusto de tus invitados. ¡Seguramente tu asado tendrá las mejores reseñas!