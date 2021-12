Las fiestas de fin de año son un tiempo anticipado por todos, y 2021 fue especial para muchos por ser el regreso a las fiestas en familia para muchos luego del confinamiento de la pandemia global. Y mientras la compañía y el amor son el foco de estas celebraciones, la comida tampoco se queda atrás.

Las mesas argentinas se llenan de delicias cuando es hora de celebrar Navidad o Año Nuevo. Los platos que ya son tradiciones traen alegría a muchos, pero son cada vez más los miembros de la familia argentina que no pueden disfrutar de estas delicias no aptas para vegetarianos y veganos. Para no dejar a nadie afuera, estas son tres recetas veganas y vegetarianas para este Año Nuevo:

Vitel Toné: un clásico apto para veganos

Ingredientes

Para la carne:

2 tazas de gluten que se puede conseguir en dietéticas

1 taza de avena fina o de pan rallado

Una taza y media de agua

Salsa de soja

Condimentos a gusto

Para la salsa:

3 cucharadas de mayonesa vegana o común según la preferencia

1 cucharada de mostaza

1/3 de taza de aceite de oliva

1/3 de taza de leche vegetal

1/3 de taza de alga nori

1 cucharada de alcaparras (opcional)

Aceitunas a gusto

Receta de vitel tone vegano, para que nadie se quede afuera este fin de año.

Modo de preparación

Mezclar los ingredientes secos descriptos para la base de seitán, agregar el agua y la soja y amasar durante 10 minutos hasta que este todo integrado en una masa. Envolver la masa en papel film, atar los bordes con hilo (como un caramelo) para que no se abra y hervirla durante 45 minutos a fuego medio alto. Una vez pasado el tiempo de cocción, retirar del fuego, sacar el film y dejar entibiar. Luego cortar el seitán (así se le llama a la masa de gluten) en lonjas. Una vez lista la base, mezclar todos los ingredientes de la salsa, a excepción de las aceitunas y las alcaparras, hasta que queden homogéneos. Colocar la salsa encima de los "bifes" y finalizar el emplatado con alcaparras y aceitunas a gusto por encima.

Una vez listo, este platillo puede servirse al plato con alguna guarnición o bien, pueden hacerse sándwiches y disfrutarlo como una entrada fresca y deliciosa.

Torre de panqueques vegetariana

Una opción fresca y saludable para recibir el año nuevo.

Ingredientes

Para la masa de panqueques:

3 huevos

1/2 litro de leche de soja

250 gr de harina blanca de trigo

1 cucharadita de sal

Para el relleno salado:

Rodajas de tomate

Zanahoria rallada

Alcaparras

Palmitos

Queso blanco para untar

Pimientos del piquillo

Tomatitos cherry

Lechuga

Mayonesa vegana o vegetariana

Modo de preparación

Comenzando con los panqueques, tamizar los polvos para que queden bien integrados antes de sumar la leche vegetal. Batir con batidor de alambre para que la mezcla quede lisa, sin grumos. Dejar reposar 15 o 10 minutos. Precalentar la panquequera. Untar unas gotas de aceite de coco con ayuda de un pincel. Verter un cucharón de la mezcla, girando la panquequera para que se esparza bien. Una vez que burbujea la superficie, voltear el panqueque con una maniobra o con ayuda de una espátula. Cocinar apenas unos segundos y retirar. Volver a untar la panquequera con aceite cada vez que se empieza con un nuevo panqueque. Para la torre: colocar un panqueque sobre el plato, untarlo con dos o tres cucharadas de queso crema, añadir ciboulette picada y las fetas de queso. Colocar otro panqueque encima, condimentar con mayonesa de porotos y añadirle las rodajas de tomate. Rectificar con sal y pimienta a gusto. Sumar otro nuevo panqueque. Condimentar con mayonesa y agregar las fetas de jamón vegano. Agregar otro panqueque y untar con la zanahoria rallada previamente mezclada con mayonesa. Colocar una nueva capa de panqueques, untar con queso crema y agregar las alcaparras. Sumar un panqueque, condimentar con mayonesa y agregar los palmitos cortados en rodajas. Colocar la última capa de panqueques, condimentar con mayonesa y agregar el scrambled tofu y cebolla de verdeo picada por encima.

Helado de chocolate vegano

Un delicioso postre apto para toda la familia.

Ingredientes:

2 bananas maduras

1 palta grande

4 cucharadas soperas de cacao amargo en polvo

Endulzante (stevia o similar)

Frutos secos picados

2 barras de chocolate negro

2 cucharadas de aceite de coco

Modo de preparación