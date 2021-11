El punto de mezclado y amasado es muy importante. No subestimar. Si no conseguimos una masa homogénea los churros se deformarán con la fritura y, pero aún, explotarán en el aceite. Por ello es genial usar una amasadora mecánica, pero si no disponemos de una hacemos el proceso a mano. Comenzamos con una cuchara de madera o de silicona y mezclamos, mezclamos y mezclamos hasta homogeneizar. La masa está muy caliente (le hemos echado agua hirviendo así que la temperatura ronda los 100º C), pero en cuanto podamos manipularla con las manos, nos las engrasamos con una pizca de aceite de oliva virgen extra y amasamos a mano. Buscamos una masa lisa y suave, en cuanto alcancemos este punto dejamos de amasar.