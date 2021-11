Una de las cosas que mas preocupa a la hora de comer pan y es si tiene o no gluten, si engorda o no, si inflama la panza o no... Alimento que acompaña cualquier comida, acompaña cualquier almuerzo o cena o se vuelve indispensable a la hora del desayuno o la merienda.

Su elaboración casera, sin gluten para que no haga mal y con pocos ingredientes parece ser un secreto que ahora queda revelado. Para resolver en poco tiempo y darse el “gustito”, esta receta es ideal para cuando estás por comenzar una dieta estricta, también.Hay ingredientes que hay que tener si o si en la mesada o mesa al momento de comenzar con la elaboración en casa. Harina de arroz blanco, almidón de maíz, psyllium, sal, azúcar, aceite y agua.

.

En un vaso, se mezcla parte del agua con levadura y con azúcar. Se disuelve la levadura y deja que se active durante cinco minutos, para que espume.En un ingrediente grande colocar los ingredientes secos y revolver con un tenedor hasta que se integre todo.Luego, añadir la levadura activada, el aceite, resto del agua y mezclar bien todo. Dejar reposa 10 minutos.

Pasado ese tiempo, volver a mezclar y amasar con la mano para asegurarse que todo se mezcle bien. Se divide la masa en dos bollos y dejar reposando. Por último, se cubren las bolas con una bolsa de plástico, por separado, y se deja descansar a la masa hasta que se “duplique” el tamaño. Y calentar en horno a 220 grados.