Un fin de semana no está completo si falta un buen asado. Para los argentinos es el ritual más esperado, no solo por compartir el agradable momento en comunidad sino por las grandes creaciones que pueden hacerse en la parrilla que te dejan panza para arriba. Es el momento de fama de los asadores. Si bien los cortes de carne son siempre los protagonistas, hay acompañamientos que no se quedan muy atrás.

La provoleta, las clásicas verduras saborizadas o la cabutia rellena son los clásicos que no pueden faltar en la parrilla. Sin embargo, hay uno en particular que solo unos pocos se animan a hacer: el morrón con huevo en su interior. No suele figurar en todos los asados, por eso nada mejor para el invitado que llegar al lugar y de lejos ver esa delicia en preparación.

Suele evitarse por su complejidad, pero para algunos asadores es imprescindible en la parrilla no solo para remojar la carne sino para tener en cuenta a los comensales vegetarianos. La temporada de pimientos rojos ya ha arribado y es el momento para aprovecharla. Si nunca te animaste a hacer este menú, es perfecto para iniciar. Así descubrirás que el mundo de la parrilla no abarca solo las carnes.

El sabor que puede obtenerse de las verduras es tan rico como el de un vacío o entraña. En esta época, que las altas temperaturas han arribado, estos acompañamientos frescos y saludables son imprescindibles en una parrillada. A continuacion, el paso a paso para preparar el morron con huevo perfecto.

Ingredientes

5 morrones (pimientos) rojos medianos, limpios, parejos y cortados a la mitad.

10 huevos

10 aceitunas descarozadas

2 cucharadas de aceite de oliva

50 gramos manteca en trocitos

1 diente de ajo picado chico

1 cucharada perejil picado bien chico

Sal y pimienta a gusto

Preparación