Si en el asado del domingo este menú fracasa, tus comensales no pueden llamarse argentinos. El matambre a la pizza es un corte de carne casi imprescindible en la parrilla, y demás está decir que la pizza es de las comidas rápidas más aclamadas en este país. Hay infinidad de restaurantes donde se puede catarlas, y ni hablar de los clásicos lugares en microcentro como Guerrín, Banchero o El Cuartito a los que los argentinos les hacen culto ¿Te imaginaste alguna vez estas dos comidas combinadas?

Pocos se animan a preparar este matambre a la pizza por miedo a que no guste o caiga muy pesado. Si bien admitimos que es digno de una panzada, hacerlo una vez al mes no le hace daño a nadie y menos si se come en la porción adecuada. Los fines de semana de sol se aproximan, la primavera está cada vez más cerca y las parrilladas al mediodía llaman. Es hora de ser creativo e innovar cada vez más.

Proba la receta de Paulina Cocina y sorprende a tus invitados. Te aseguro que volará en cuestión de segundos. Puede hacerse tanto al horno como a la parrilla. Es una fusión entre las dos comidas más ricas del mundo ¿Te lo vas a perder?

Si bien es digno de una buena parrillada, puede hacerse al horno y así convertirse en un menu de miércoles para levantar un poco la semana. En ambos casos se sigue tal cual todos los pasos, que para tu sorpresa, son únicamente 5. Se abre a la mitad y se cocina con la grasa hacia arriba. Queda súper crocante y delicioso.

Ingredientes

1 matambre de 700 gr a 1 kg

1 litro de caldo de verdura

1 litro de leche

1 taza de salsa de tomate

250 gr de queso cremoso

1 cebolla chica

1/2 pimiento rojo

2 tomates perita

150 gr de jamón en fetas

4 dientes de ajo

150 gr de aceitunas

Sal, pimienta, romero, ajo en polvo, ají molido, orégano, 1 ramita de romero

Aceite de oliva

Preparación