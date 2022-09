A lo largo de los años, la carne Kobe obtuvo una mayor relevancia en la cocina internacional. Si bien su origen es japonés, hoy en día, se considera el corte más fino, delicado y requerido en diferentes países del mundo, tanto por su particular sabor como por ser más saludable. En esta oportunidad, conocé una receta imperdible para degustar este manjar.

Se trata de un menú que atraviesa un proceso muy delicado y preciso, por el cual, sus costos son elevados. En variadas culturas, este corte es distinguido por su exquisito sabor, su suavidad y la alta cantidad de grasa intramuscular, repartida de tal forma que aparenta un marmolado.

En este caso, no proviene de cualquier animal, sino de una vaca japonesa que atraviesa un largo camino de crianza y mantenimiento. Es más, esta especie no puede pertenecer a otro ganado que no sea el criado en Kobe, una ciudad ubicada en la bahía de Osaka, Japón.

La raza se conoce como Tajima-gyu: un vacuno totalmente negro que debe permanecer aislado de cualquier otra familia bovina, creciendo totalmente libre. La particular forma de cuidado influye directamente en la calidad de la carne.

La raza vacuna Tajima-gyu.

¿Querés degustar este manjar y comprobar si realmente es la mejor carne del mundo? Mirá esta receta imperdible para elaborar dados de Kobe con vegetales y salsa teriyaki , al estilo oriental.





Ingredientes



Antes de comenzar la receta deberá contar con los siguientes ingredientes (las verduras son a elección): 250 g de carne de kobe; 100 g de brotes de soja; 10 tomates cherry; 100 g de brócoli; 10 ajos tiernos; 1 zanahoria; 1/2 nabo; 1/2 ají rojo; 1 trozo de jengibre; 150 ml de salsa teriyaki; 20 ml de sake; 20 ml de vinagre de arroz; 300 ml de cerveza; aceite de oliva, sal y pimienta.

Procedimiento

Dados de Kobe con vegetales: un tradicional plato de la gastronomía oriental.