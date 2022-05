El 25 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en esa jornada de 1810 se conformó la Primera Junta de Gobierno que fue presidida por Cornelio Saavedra. El miércoles será feriado en Argentina y la cocina pasará a ser la protagonista ese día porque no faltarán los platos típicos: locro, carbonada, los pastelitos de membrillo o batata, los churros, la mazamorra, las empanadas, entre otros.

Uno de los platos que más se come el 25 de Mayo es el locro, seguido de las empanadas o la carbonada. También no falta la oportunidad de cocinar un buen asado y de preparar las recetas dulces que acompañan el mate durante el desayuno o la merienda. Si todavía no sabés qué vas a comer el 25 de Mayo, tené en cuenta la siguiente receta.

El 25 de Mayo no pueden faltar el locro, las empanadas, los pastelistos o la carbonada. (Imagen ilustrativa).

Receta de carbonada criolla: ¿Cómo se cocina?

Esta receta es típica del norte de Argentina y llega hasta Bolivia y Chile. Se trata de un guiso de carne con verduras que se cocina en una olla o cacerola sobre un fogón de leñas. La etimología de su nombre se debe a que se cocinaba hasta que las leñas del fuego se convirtieran en carbón.

La carbonada es un plato típico de provincias como Tucumán y Salta, y se cocina desde la época colonial. Tomá nota de los ingredientes y animate a cocinarla el 25 de mayo.

La carbonada puede ser servida en un plato o en un zapallo. (Imagen ilustrativa).

Ingredientes

1 kilo de carne (paleta, roast beef u otra sin hueso)

1 kilo de papa

1 kilo de batata

1 kilo de cebolla

1/2 de zanahoria

1 morrón rojo

1 kilo de calabaza

2 choclos

1/2 de orejones de durazno

1 cebollita de verdeo

Aceite

Sal y pimienta

Azúcar (100 gramos)

Caldo de verdura, cantidad necesaria

1 zapallo para sevir la carbonada (opcional)

Preparación

1. En una olla o cacerola grande agregar un chorro generoso de aceite y dorar la carne cortada en cubitos. Agregar la cebolla cortada en Juliana, la zanahoria en rodajas y el morrón en tiras. Salpimentar.

2. Agregar caldo de verduras o carne hasta tapar la preparación y dejar cocinar hasta que la carné esté completamente tierna.

3. Luego, sumar las verduras cortadas en cubos. Primero la papa y dejar cocinar cinco minutos. Después agregar la batata y la calabaza e incorporar 100 gramos de azúcar. Cocinar a fuego bajo.

4. Antes de que las verduras se cocinen por completo, agregar el choclo en rodajas y los orejones de durazno. Dejar unos 10 minutos más.

5. Para servir: puede ser directo en el plato o dentro de un zapallo que deberá ser ahuecado y horneado con sal y aceite durante media hora. Esparcir la cebollita de verdeo por encima y listo.