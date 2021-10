Hay ocasiones en que deseamos celebrar de un modo especial como cumpleaños, aniversarios, casamientos, comuniones o, simplemente en juntadas con gente querida. Queremos celebrar y sorprender a nuestros invitados. La torta alfajor es la mejor opción.

Por lo sofisticado de su apariencia y su delicioso sabor, la torta Rogel parece una receta destinada solo a manos de especialistas. Pero no dejes de intentarlo si te gusta la cocina. Te vas a sorprender lo sencillo que resulta que la hagas con tu propias manos. Siguiendo unos pocos pasos y aproximadamente 1 hora y media tendrás listo este postre alfajor para regalarte y regalar un momento dulce muy especial.

Entonces, ¿cómo se hace la torta Rogel? En primer lugar, debes disponer de los siguientes ingredientes:

Ingredientes para el interior

350 gramos de harina 0000

80 gramos de manteca

1 pizca de sal

6 yemas

6 cucharadas de leche tibia

500 gramos de dulce de leche a elección para unir los discos.

Ingredientes para el merengue italiano

6 claras

1 pizca de sal

18 cucharadas soperas al ras de azúcar

Procedimiento paso a paso para los discos:

Unir en un bol la manteca con el harina. Puedes hacerlo con las manos desgranando suavemente la manteca hasta que quede un polvo húmedo que no se adhiera entre sí. Agregar las yemas batidas junto con la leche y la pizca de sal.

Unir todo suavemente con las manos en una masa sin aplastarla. Una vez que el bollo no se desprenda, reservar en heladera por unos 15 minutos. Lo podés envolver en un papel film.

Sacar la masa de la heladera y dividirla en 6 partes. Hacer una pelotita con cada una de ellas y estirarla con el palo de amasar como si fuera una masa de empanadas. Seguir estirando hasta el tamaño de un plato de postre aproximadamente. Cortar uno de estos platos. Llevar los discos al horno a 180 grados por 10 minutos. Los debes poner de a 2 en la asadera. No importa que se superpongan un poquito entre sí. Retirar cuando están dorados.

Para unir los discos podés usar tu dulce de leche preferido. Recordá que si elegís una opción que no sea dulce de leche repostero, esta no debe ser muy líquida ya que se puede derramar. Pero no es necesario que lo hagas con los de repostería si preferís los otros. Poner una capa entre masa y masa y dejar la de arriba libre para decorar con el merengue.

Paso a paso para el merengue italiano:

Batir con batidora o a mano las claras hasta que estén a punto nieve. Agregarles una pizca de sal. Agregar de a poco el azúcar hasta que levantes la batidora y el merengue quede colgando como si fuera un hilo grueso. Para hacer el merengue tenés dos opciones. Podés hacerlo a baño María o directamente en el microondas. Para la primera opción, poner a baño María en sobre la hornalla y batir suavemente sin que se pegue hasta que las claras de huevo estén bien blancas y comiencen a despegarse del borde de la olla. Si elegís hacerlo en el microondas, es una receta muy fácil y que sale perfecta. Una vez batidas las claras con el azúcar y la pizca de sal, llevar por 1 minuto al microondas a temperatura media. Sacar y batir por 1 minuto. Repetir tantas veces como claras hayas puesto. En este caso 6 veces. Queda delicioso.

Una vez que ya tenés los discos untados y el merengue preparado solo queda decorar la torta. Hay distintas opciones. Podes usar la manga repostera si te resulta cómodo o simplemente ir poniendo la crema blanca sobre la masa y desparramarla con una espátula. Se pueden hacer copos con un tenedor o cuchara si no sabés hacerlo con la manga.

Este postre o torta, depende el momento en que lo sirvas, se puede acompañar con un rico café o tés de hierbas o saborizados. ¡Ahora solo queda disfrutar!