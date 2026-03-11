Budín matero de manzana: la receta fácil y con ingredientes básicos para hacer en poco tiempo

Las recetas caseras simples suelen convertirse en las más elegidas para acompañar una merienda o un mate. En ese sentido, el budín de manzana aparece como una de las opciones más prácticas para quienes buscan algo rico, económico y fácil de preparar.

La ventaja que tiene esta receta es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. De hecho, la mayoría de los elementos que se utilizan para esta preparación suelen estar presentes en cualquier cocina, lo que la vuelve una alternativa ideal para improvisar una merienda dulce en poco tiempo.

Receta para preparar un budín matero de manzana

Ingredientes :

2 manzanas

2 huevos

½ taza de azúcar mascabo o azúcar común

4 cucharadas soperas de aceite

Esencia de vainilla

1 taza colmada de harina leudante (o harina 0000 con una cucharadita de polvo de hornear)

½ taza de leche

Con ingredientes básicos podés preparar este delicioso budín de manzana, ideal para los mates o el café de la tarde.

Paso a paso:

El primer paso consiste en colocar en un bowl los huevos, el azúcar, el aceite y un chorrito de esencia de vainilla. Luego se debe batir la mezcla hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.

Mientras tanto, pelar las manzanas y cortarlas en pequeños cubos. Si se prefiere, también se puede dejar la cáscara para sumar textura. Una vez listas, se incorporan a la preparación anterior y se mezclan bien para que absorban el sabor del resto de los ingredientes.

A continuación, se agrega la harina junto con la leche de manera gradual. Lo ideal es ir mezclando hasta obtener una masa espesa y homogénea. Si la preparación queda demasiado densa, se puede sumar un poco más de leche para lograr una consistencia adecuada.

Cuando la mezcla esté lista, se vierte en una budinera previamente aceitada o cubierta con papel manteca para evitar que se pegue durante la cocción.

El budín se cocina en horno medio, alrededor de 150 grados, durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Para comprobar si está listo, se puede pinchar el centro con un cuchillo o palillo: si sale limpio, significa que la cocción está completa.

Una vez retirado del horno, conviene dejarlo enfriar unos minutos antes de desmoldarlo.

Tips para mejorar la receta