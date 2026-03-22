El corte de cerdo que reemplaza al asado, es multipropósito y se consigue por solo $6400

En un contexto donde el asado se volvió cada vez más difícil de sostener por lo caro de las piezas, este corte de carne de cerdo aparece como una alternativa que vale la pena tener en cuenta. Más económico y fácil de conseguir, permite armar comidas ricas sin resignar ese gusto casero que tanto se disfruta.

Además, su versatilidad lo hace ideal para distintos planes: podés hacerlo a la parrilla, al horno o a la sartén, y siempre responde bien. Es de esos cortes que se adaptan a lo que tengas en casa y te salvan tanto un almuerzo rápido como una comida más elaborada.

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Este es el corte de que ocupa el lugar del asado y se consigue muy barato

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El vacío de cerdo es un corte que se destaca por su equilibrio entre carne y grasa, lo que le da una textura jugosa y mucho sabor sin ser pesado. Suele venir en piezas de tamaño medio, más chicas que las de vaca, pero con muy buen rendimiento si se cocina bien. Al tener una capa de grasa externa, se mantiene tierno durante la cocción y logra ese dorado crocante que suma muchísimo.

Proviene de la zona del costillar del cerdo, similar a donde se encuentra el vacío vacuno, pero con fibras más suaves y una cocción más rápida. Además de ser más económico, es una buena fuente de proteínas y aporta energía, lo que lo convierte en una opción interesante para incorporar carne sin gastar tanto. También suele ser más fácil de conseguir en carnicerías y supermercados.

A la hora de prepararlo, el vacío de cerdo es súper versátil: va perfecto a la parrilla, al horno o incluso a la sartén. A diferencia del otro, necesita menos tiempo de cocción y queda más jugoso si no se pasa. Podés marinarlo, hacerlo a fuego lento o dorarlo bien para que quede crocante por fuera. Es ideal para reemplazar el asado clásico y adaptarse a distintos tipos de comidas sin complicarte demasiado.