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Viernes, 27 de marzo de 2026

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El mejor corte para unas hamburguesas caseras irresistibles: la opción magra y económica que "gana por goleada"

Una alternativa rendidora que permite disfrutar medallones jugosos, sabrosos y fáciles de preparar en casa, ideal para resolver cualquier comida sin gastar de más.

MBurczynsky

Se acerca el fin de semana y la mejor opción es elegir aquellos menúes que a todos les gustan, como las hamburguesas, una propuesta simple, rápida y siempre efectiva para compartir.

Para quienes buscan alternativas económicas, rendidoras y ricas, esta pieza puede convertirse en la mejor aliada para lograr medallones jugosos, sabrosos y con una textura ideal para cualquier tipo de cocción.

&nbsp;Una propuesta práctica, sabrosa y accesible para disfrutar en casa con toda la familia.&nbsp;
 Una propuesta práctica, sabrosa y accesible para disfrutar en casa con toda la familia. 

La opción económica y magra que transforma tus hamburguesas caseras 

La carne picada de cerdo es un producto cada vez más elegido en la cocina diaria de las familias argentinas gracias a su excelente relación precio-calidad

Se obtiene de distintos cortes del animal, logrando una mezcla equilibrada entre músculo y grasa que aporta tanto sabor como jugosidad.

Entre sus principales virtudes se destacan su textura suave, capacidad de absorber condimentos y versatilidad que permite incorporarla en distintas preparaciones.

A diferencia de la carne picada vacuna, presenta un sabor más delicado y una mayor jugosidad natural debido a su contenido graso. Esto permite obtener hamburguesas más tiernas sin necesidad de agregar demasiados ingredientes extra.

&nbsp;Una opción versátil, rendidora y llena de sabor que se adapta a múltiples recetas.&nbsp;
 Una opción versátil, rendidora y llena de sabor que se adapta a múltiples recetas. 

Carne picada de cerdo: una aliada rendidora  

La Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos y acceder a beneficios exclusivos, entre ellos descuentos en carnicerías adheridas.

Si el kilo de carne picada de cerdo cuesta $7.000, con el 20% de descuento se obtiene una rebaja de $1.400, por lo que el precio final queda en $5.600, generando un ahorro significativo.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique, es necesario pagar a través de la aplicación, vía QR, y utilizando el saldo disponible o medios vinculados dentro de la plataforma.

&nbsp;Pagando con Cuenta DNI se puede acceder a descuentos que hacen rendir aún más la compra.&nbsp;
 Pagando con Cuenta DNI se puede acceder a descuentos que hacen rendir aún más la compra. 

Tips para las mejores hamburguesas de cerdo  

Para lograr hamburguesas perfectas, es fundamental no manipular demasiado la carne al armar los medallones. Compactar en exceso puede hacer que queden duras. Lo ideal es darles forma suavemente y mantener un grosor uniforme para una cocción pareja.

Otro consejo clave es no salar la mezcla con anticipación. Agregar la sal justo antes de cocinarlas ayuda a conservar los jugos internos. Además, cocinarlas a fuego medio-alto permite sellarlas correctamente y mantener su interior tierno.

&nbsp;Pequeños detalles en la preparación marcan la diferencia para lograr medallones más jugosos y llenos de sabor.&nbsp;
 Pequeños detalles en la preparación marcan la diferencia para lograr medallones más jugosos y llenos de sabor. 

Recetas en las que se puede usar carne picada de cerdo 

  • Albóndigas con salsa
  • Rellenos para empanadas o tartas
  • Salsa boloñesa alternativa
  • Pastel de papas
  • Salteados con vegetales
  • Relleno para tacos o burritos

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