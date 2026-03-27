El mejor corte para unas hamburguesas caseras irresistibles: la opción magra y económica que "gana por goleada"

Se acerca el fin de semana y la mejor opción es elegir aquellos menúes que a todos les gustan, como las hamburguesas, una propuesta simple, rápida y siempre efectiva para compartir.

Para quienes buscan alternativas económicas, rendidoras y ricas, esta pieza puede convertirse en la mejor aliada para lograr medallones jugosos, sabrosos y con una textura ideal para cualquier tipo de cocción.

Una propuesta práctica, sabrosa y accesible para disfrutar en casa con toda la familia.

La opción económica y magra que transforma tus hamburguesas caseras

La carne picada de cerdo es un producto cada vez más elegido en la cocina diaria de las familias argentinas gracias a su excelente relación precio-calidad.

Se obtiene de distintos cortes del animal, logrando una mezcla equilibrada entre músculo y grasa que aporta tanto sabor como jugosidad.

Entre sus principales virtudes se destacan su textura suave, capacidad de absorber condimentos y versatilidad que permite incorporarla en distintas preparaciones.

A diferencia de la carne picada vacuna, presenta un sabor más delicado y una mayor jugosidad natural debido a su contenido graso. Esto permite obtener hamburguesas más tiernas sin necesidad de agregar demasiados ingredientes extra.

Una opción versátil, rendidora y llena de sabor que se adapta a múltiples recetas.

Carne picada de cerdo: una aliada rendidora

La Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos y acceder a beneficios exclusivos, entre ellos descuentos en carnicerías adheridas.

Si el kilo de carne picada de cerdo cuesta $7.000, con el 20% de descuento se obtiene una rebaja de $1.400, por lo que el precio final queda en $5.600, generando un ahorro significativo.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique, es necesario pagar a través de la aplicación, vía QR, y utilizando el saldo disponible o medios vinculados dentro de la plataforma.

Pagando con Cuenta DNI se puede acceder a descuentos que hacen rendir aún más la compra.

Tips para las mejores hamburguesas de cerdo

Para lograr hamburguesas perfectas, es fundamental no manipular demasiado la carne al armar los medallones. Compactar en exceso puede hacer que queden duras. Lo ideal es darles forma suavemente y mantener un grosor uniforme para una cocción pareja.

Otro consejo clave es no salar la mezcla con anticipación. Agregar la sal justo antes de cocinarlas ayuda a conservar los jugos internos. Además, cocinarlas a fuego medio-alto permite sellarlas correctamente y mantener su interior tierno.

Pequeños detalles en la preparación marcan la diferencia para lograr medallones más jugosos y llenos de sabor.

Recetas en las que se puede usar carne picada de cerdo

Albóndigas con salsa

Rellenos para empanadas o tartas

Salsa boloñesa alternativa

Pastel de papas

Salteados con vegetales

Relleno para tacos o burritos