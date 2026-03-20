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Viernes, 20 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ALTERNATIVA

El corte económico que "vuelve" con el frío y es clave por su valor nutricional

Una opción nutritiva, accesible y versátil que gana protagonismo en la cocina hogareña durante la temporada más templada.

MBurczynsky

Con la baja de las temperaturas, la cocina cotidiana comienza a transformarse. Los platos más sustanciosos, rendidores y reconfortantes ganan terreno en la mesa familiar, impulsando la búsqueda de ingredientes que combinen sabor y valor nutricional.

En este contexto, resurgen alternativas tradicionales que durante años fueron clave en la alimentación diaria. Opciones económicas y nutritivas que hoy vuelven a posicionarse como aliadas perfectas para enfrentar el cambio de estación sin resignar calidad.

&nbsp;Con la llegada del frío, vuelven a la mesa opciones rendidoras y nutritivas ideales para el día a día.&nbsp;
 Con la llegada del frío, vuelven a la mesa opciones rendidoras y nutritivas ideales para el día a día. 

El corte rendidor y nutritivo que se vuelve ideal en días más frescos 

El hígado es un corte de carne que forma parte de las vísceras comestibles y que históricamente tuvo un lugar importante en la gastronomía argentina. Su consumo está asociado tanto a recetas caseras como a preparaciones más elaboradas.

Su textura es firme y suave al mismo tiempo, lo que permite diferentes tipos de cocción sin perder sus cualidades. Bien preparado, resulta tierno y jugoso, evitando que se vuelva seco o gomoso.

Por su parte, su sabor es intenso y característico, lo que lo convierte en un ingrediente distintivo dentro de la cocina y en una opción ideal para quienes buscan platos con personalidad.

&nbsp;Rico en hierro y vitaminas, es uno de los cortes más completos desde el punto de vista nutricional.&nbsp;
 Rico en hierro y vitaminas, es uno de los cortes más completos desde el punto de vista nutricional. 

Entre sus principales virtudes, se destaca su alto valor nutricional. Es una fuente rica en hierro, ideal para prevenir o combatir la anemia, además de aportar proteínas de excelente calidad.

También contiene vitaminas esenciales como la A, B12 y ácido fólico, fundamentales para el sistema inmunológico y el funcionamiento del organismo. 

&nbsp; Con la llegada del frío, el corte económico que recomiendan por su valor nutricional
  Con la llegada del frío, el corte económico que recomiendan por su valor nutricional

Hígado barato y rendidor

Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos desde el celular y acceder a distintos beneficios en comercios adheridos, incluyendo descuentos en alimentos.

Uno de los beneficios más buscados es el 20% de descuento en carnicerías. Si el kilo cuesta $3400, con la promoción el ahorro es de $680, por lo que el precio final queda en $2720.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar a través de la aplicación Cuenta DNI en los días habilitados (lunes a viernes) y en comercios adheridos a la promoción.

&nbsp;Con descuentos vigentes, se convierte en una alternativa aún más conveniente para el consumo cotidiano.&nbsp;
 Con descuentos vigentes, se convierte en una alternativa aún más conveniente para el consumo cotidiano. 

Recetas en las que se puede usar el hígado 

  • Hígado encebollado

  • Bife de hígado a la plancha con guarnición

  • Paté casero

  • Guisos tradicionales

  • Salteados con verduras

  • Empanadas de vísceras

  • Milanesas

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