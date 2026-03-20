El corte económico que "vuelve" con el frío y es clave por su valor nutricional
Una opción nutritiva, accesible y versátil que gana protagonismo en la cocina hogareña durante la temporada más templada.
Con la baja de las temperaturas, la cocina cotidiana comienza a transformarse. Los platos más sustanciosos, rendidores y reconfortantes ganan terreno en la mesa familiar, impulsando la búsqueda de ingredientes que combinen sabor y valor nutricional.
En este contexto, resurgen alternativas tradicionales que durante años fueron clave en la alimentación diaria. Opciones económicas y nutritivas que hoy vuelven a posicionarse como aliadas perfectas para enfrentar el cambio de estación sin resignar calidad.
El corte rendidor y nutritivo que se vuelve ideal en días más frescos
El hígado es un corte de carne que forma parte de las vísceras comestibles y que históricamente tuvo un lugar importante en la gastronomía argentina. Su consumo está asociado tanto a recetas caseras como a preparaciones más elaboradas.
Su textura es firme y suave al mismo tiempo, lo que permite diferentes tipos de cocción sin perder sus cualidades. Bien preparado, resulta tierno y jugoso, evitando que se vuelva seco o gomoso.
Por su parte, su sabor es intenso y característico, lo que lo convierte en un ingrediente distintivo dentro de la cocina y en una opción ideal para quienes buscan platos con personalidad.
Entre sus principales virtudes, se destaca su alto valor nutricional. Es una fuente rica en hierro, ideal para prevenir o combatir la anemia, además de aportar proteínas de excelente calidad.
También contiene vitaminas esenciales como la A, B12 y ácido fólico, fundamentales para el sistema inmunológico y el funcionamiento del organismo.
Hígado barato y rendidor
Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos desde el celular y acceder a distintos beneficios en comercios adheridos, incluyendo descuentos en alimentos.
Uno de los beneficios más buscados es el 20% de descuento en carnicerías. Si el kilo cuesta $3400, con la promoción el ahorro es de $680, por lo que el precio final queda en $2720.
Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar a través de la aplicación Cuenta DNI en los días habilitados (lunes a viernes) y en comercios adheridos a la promoción.
Recetas en las que se puede usar el hígado
Hígado encebollado
Bife de hígado a la plancha con guarnición
Paté casero
Guisos tradicionales
Salteados con verduras
Empanadas de vísceras
Milanesas