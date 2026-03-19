El Servicio Meteorológico confirmó la vuelta de las lluvias: ¿Cómo estará el clima en Buenos Aires para los próximos días?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entra hoy en una fase de alta variabilidad meteorológica que condicionará la vida de millones de personas durante los próximos seis días. La transición estacional traerá consigo un escenario dinámico donde el sol y las tormentas se intercalarán de forma brusca en la región.

Los modelos meteorológicos coinciden en que la estabilidad de los últimos días termina para dar lugar a una serie de fenómenos que incluyen desde un marcado descenso térmico hasta el desarrollo de sistemas de baja presión. Los ciudadanos deberán seguir de cerca las actualizaciones del tiempo porque cada jornada presentará características totalmente distintas a la anterior.

Se viene el otoño: ¿Qué pasa con el clima?

Este viernes 20 de marzo, la región le da la bienvenida al otoño. El día comenzará con presencia de sol y un ambiente templado que recordará al verano que se despide. Las temperaturas oscilarán entre los 20 de mínima y los 27 de máxima en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la humedad y la nubosidad aumentarán con el avance de las horas debido a los vientos que llegarán desde el río de la Plata. Hacia la noche, el tiempo se tornará inestable y no se descarta el regreso de las primeras lluvias.

La llegada de una ciclogénesis y tormentas

La inestabilidad se profundizará durante la madrugada y la mañana del sábado 21. Un proceso de ciclogénesis sobre el centro del país provocará lluvias y tormentas de variada intensidad en todo el AMBA.

Los expertos estiman que caerán entre 15 y 35 mm de agua y habrá ráfagas de viento de hasta 55 km/h. A pesar del mal tiempo inicial, las condiciones mejorarán a partir de la tarde con una disminución de las nubes. La noche del sábado será despejada y el aire se sentirá mucho más fresco con el ingreso de viento desde el sur.

¿Cómo continuará el clima en Buenos Aires?

La tregua del domingo y el aire otoñal

El domingo 22 se presentará como la mejor jornada para realizar actividades al aire libre en Buenos Aires. El cielo estará mayormente despejado y el ambiente será puramente otoñal durante todo el día. Las marcas térmicas mínimas bajarán hasta los 10 °C en el Conurbano y los 14 °C en la capital, con una máxima que llegará a los 24 °C.

Será el único día de todo el período con buen tiempo garantizado y estabilidad absoluta en la atmósfera. El viento rotará hacia el este durante la tarde y noche, lo que preparará el terreno para un nuevo cambio.

El domingo 22 se presentará como la mejor jornada para realizar actividades al aire libre en Buenos Aires.

Regreso de la humedad y el frío matinal

La próxima semana iniciará con el retroceso de una masa de aire más húmedo e inestable. El lunes 23 la nubosidad aumentará nuevamente y existirá una baja probabilidad de lluvias aisladas a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán entre los 18 °C y los 22 °C, con un ambiente que se sentirá pesado debido a la humedad. Hacia la noche, el viento rotará nuevamente al sur y provocará un nuevo descenso de la temperatura.

El martes 24 será el día más frío de toda la semana en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas caerán por debajo de los 10 °C en varias zonas del Gran Buenos Aires y se ubicarán cerca de los 12 °C en la ciudad. Finalmente, el miércoles 25 presentará condiciones estables con un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C y la mínima se sostendrá en los 18 °C, lo que consolidará el clima típico de la nueva estación.