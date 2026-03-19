Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y fuertes vientos en Buenos Aires y cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, vientos fuertes para este jueves 19 de marzo que alcanza a seis provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica en en el sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza y San Luis.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual", destacó.

En paralelo, el SMN confirmó que rige una alerta naranja por lluvias intensas en el sur de Neuquén y se estima una precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros. Además, emitieron una alerta amarilla por precipitaciones en el resto de la zona cordillerana de la provincia, donde los valores rondarán entre 15 y 30 milímetros.

Asimismo, el organismo señaló que hay una advertencia de nivel amarilla por vientos fuertes en el norte de Neuquén y las zonas cordilleranas de Mendoza. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h", indicó.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este jueves se espera un ambiente fresco a agradable y con cielo parcialmente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima llegará hasta los 26°C.