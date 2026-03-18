Cambió el plazo fijo: la cifra exacta que hay que invertir hoy para ganar $200.000 en 30 días

Los ahorristas que desean obtener una ganancia extra durante todos los meses, suelen acudir a herramientas como el plazo fijo con el objetivo de llegar un poco más holgado a fin de mes dentro de un contexto económico complejo para millones de familias.

En las últimas horas hubo algunas modificaciones en las tasas de interés que ofrecen las entidades bancarias, pero garantizan una ganancia que ronda entre un 1,75 y un 2,17% mensual en estas operaciones.

Aquellos que elijan realizar un plazo fijo sabrán cuánto dinero requieren para alcanzar una cifra que deseen o el rendimiento de una inversión determinada, que lo convierte en una de las operaciones más seguras del actual esquema financiero.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la tasa mínima obligatoria para estas operaciones, lo que provoca que mlas entidades bancarias puedan ofrecer tasas diferentes.

La cifra que deben invertir para ganar $200.000 en un plazo fijo

Aquellos ahorristas que estén buscando una rentabilidad mensual cercana a las 200 "lucas" deberán contar con un capital inicial de 10 millones de pesos para establecer el plazo fijo.

Con las nuevas tasas de interés, los que inviertan 10 millones de pesos podrán obtener una ganancia de $205.479,45 con una TNA del 25% cuando se cumpla el tiempo establecido.

La nueva rentabilidad del plazo fijo.

En el caso de las operaciones que deseen realizarse de forma presencial tendrán una TNA del 20,5 o 21,5% dependiendo de la cantidad de dinero que inviertan, a diferencia de las online que ofrecen entre un 24 y un 25% en el Banco Nación.

Las nuevas tasas de interés que se ofrecen en un plazo fijo