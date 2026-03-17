Explota el plazo fijo: ¿Cuánto rinde hoy una inversión de $100.000?

La economía actual exige contar con un respaldo de dinero para afrontar cualquier imprevisto, pero también resulta clave buscar alternativas que permitan generar ingresos adicionales sin asumir grandes riesgos.

En este contexto, el plazo fijo aparece como una de las opciones más elegidas por los ahorristas, ya que ofrece previsibilidad, bajo nivel de riesgo y la posibilidad de conocer de antemano cuánto se obtendrá al finalizar el período.

Además, tras las últimas subas en las tasas de interés, incluso montos accesibles pueden generar rendimientos atractivos, lo que lo convierte en una herramienta útil para quienes buscan hacer crecer sus ahorros de manera sencilla.

¿Cuánto rinde hoy una inversión mínima de $100.000?

Según el simulador del Banco de la Nación Argentina, una inversión de $100.000 a 30 días permite obtener resultados diferentes según el canal utilizado, lo que marca una diferencia clave a la hora de decidir cómo realizar la operación.

En el caso de la modalidad tradicional en sucursal, el rendimiento estimado arroja una ganancia de $1.684,93, alcanzando un monto total de $101.684,93 al finalizar el plazo. Esta opción presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%.

Por otro lado, la alternativa electrónica, que se realiza a través de home banking o aplicaciones, ofrece una rentabilidad superior. Para el mismo capital y período, el interés generado asciende a $2.013,70, lo que eleva el total a $102.013,70. En este caso, la tasa es más alta, con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan obtener una ganancia sin asumir grandes riesgos.

Esta diferencia responde a que las operaciones digitales implican menores costos para las entidades financieras, lo que les permite ofrecer mejores condiciones a los usuarios que optan por este canal.

El plazo fijo sigue destacándose por su previsibilidad: desde el momento de la constitución, el inversor conoce cuánto dinero recibirá al finalizar el período. Esto lo convierte en una herramienta útil para quienes priorizan seguridad y estabilidad frente a otras alternativas más volátiles.

Si bien los rendimientos pueden parecer moderados en comparación con otras inversiones, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses permite generar un efecto acumulativo a lo largo del tiempo.

Su funcionamiento simple y la previsibilidad en los rendimientos lo convierten en una opción accesible para pequeños ahorristas.

Consejos para invertir en plazo fijo

Optar por canales digitales para obtener mejores tasas.

Comparar rendimientos entre bancos antes de invertir.

Evaluar la renovación automática para potenciar ganancias.

Analizar el contexto inflacionario antes de decidir.

Elegir plazos según la necesidad de liquidez.







