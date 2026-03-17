ANSES: Luis Caputo confirmó qué pasará con el bono para jubilados en abril

Aunque los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentran en pleno cobro de su haber de marzo, es esperable que ya deseen conocer las novedades de abril para anticiparse.

Esto incluye las especulaciones sobre un posible incremento en el bono de refuerzo económico destinado a los sectores más vulnerables. En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al respecto.

Esta definición llega en un momento clave, ya que el organismo debe aplicar el ajuste mensual correspondiente al Decreto 274/2024, que actualiza los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Bono de abril para jubilados: ¿Qué expresó Luis Caputo?





Luis Caputo confirmó que no habrá modificaciones en el esquema, vinculando cualquier futura mejora a la "disponibilidad de recursos" y al cumplimiento del equilibrio fiscal.

El funcionario descartó por el momento un "extra" que supere los valores que se venían pagando, apelando a la necesidad de mantener las cuentas públicas bajo control.

De esta manera, el ingreso de los jubilados para abril ya tiene un piso definido, ya que el haber básico sube por movilidad. No obstante, el bono sigue congelado.

Según explicó, el objetivo es evitar la emisión monetaria. "La única manera de mejorar los ingresos es con crecimiento y recaudación", indicó Caputo, cerrando la puerta a un refuerzo mayor para abril.

ANSES: ¿Qué pasará con el bono para jubilados en abril?

Claves del cobro de abril: ¿Cuánto se recibe?





Con el aumento por inflación ya calculado y el bono, la liquidación de ANSES se dividirá de la siguiente manera para quienes perciben la mínima:

Haber mínimo base : pasará a ser de $380.319,31 .

Bono de refuerzo : se mantiene sin cambios en $70.000 .

Total: un jubilado de la mínima cobrará $450.319,31.

Si se compara con los $439.600,88 que se cobraron este mes, el aumento efectivo para los jubilados será de $10.718,43.