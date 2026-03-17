ANSES: el truco para que los jubilados de la mínima sumen un "extra" al bono de marzo usando la tarjeta de débito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el depósito de haberes y el bono de $70.000 para los jubilados en marzo.

Sin embargo, en un mes marcado por el inicio de clases y el aumento de servicios, la prioridad de los beneficiarios es hacer rendir cada peso del salario mínimo, que hoy se ubica en los $439.600,88 finales.

Una de las herramientas menos aprovechadas es el programa Beneficios ANSES, que funciona mediante la devolución de dinero por compras realizadas con la tarjeta de débito de la cuenta previsional.

¿Cómo funciona el programa de beneficios para jubilados?





Este sistema de reintegros automáticos permite recuperar un porcentaje de las compras en comercios adheridos, lo que funciona en la práctica como un "bono extra".

Entender cómo funciona el tope de devolución y qué días hay descuentos especiales es clave para proteger el poder adquisitivo.

A continuación, se detalla cómo activar estos beneficios y cuáles son los rubros que ofrecen las mayores devoluciones durante la segunda quincena de marzo.

¿De cuánto es el reintegro y qué días se puede utilizar el beneficio?





Al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación, el sistema reconoce al beneficiario y aplica un descuento de entre el 10 y el 15%.

Muchos supermercados y farmacias aplican el 10% de descuento los lunes y martes. El dinero no se descuenta en la caja, sino que se reintegra en la cuenta bancaria a los pocos días de la compra.

Sumando el reintegro de $1.000 por cada compra en locales adheridos a Beneficios ANSES, más las promociones específicas de cada billetera virtual o banco (como Cuenta DNI o BNA+), un jubilado puede ahorrar en marzo una suma estimada de $15.000, lo que funciona como un alivio extra frente a la suba de precios.

ANSES: cómo recuperar hasta $15.000 de la jubilación de marzo.

¿Cuáles son los rubros con más beneficios en marzo?





Farmacias : es uno de los rubros más utilizados por los jubilados. Combinando el descuento del PAMI con el reintegro de la tarjeta, el ahorro es significativo.

Supermercados de cercanía : muchos comercios de barrio se sumaron al programa para competir con las grandes cadenas.

Indumentaria y calzado: ideal para uso personal o para quienes deban completar compras escolares de nietos o hijos a cargo.

¿Cuál es el tope de devolución mensual y cómo saber qué comercios están adheridos?





Es importante aclarar que existe un límite de reintegro por mes. En marzo, este tope ayuda a compensar parte del gasto en alimentos, permitiendo que el jubilado recupere una suma que puede ser reinvertida en otras necesidades básicas.

No todos los locales están adheridos. La forma más rápida de chequearlo es: