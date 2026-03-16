Plazo fijo "renovado": El monto a invertir para ganar $500.000 en 30 días

Las tasas del plazo fijo tuvieron un leve ajuste en las últimas semanas, pero continúan siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que desean obtener una rentabilidad mensual en pocos pasos y de manera segura.

Con la última actualización, la Tasa Nominal Anual (TNA) del clásico depósito bancario ronda entre el 21% y el 26% anual, según cada entidad financiera, lo cual permite obtener una ganancia que ronda entre el 1,75% y el 2,16 por ciento al mes.

El plazo fijo es considerado como una de las herramientas más seguras para los pequeños ahorristas en Argentina, debido a que conocerán cuánto dinero pueden obtener con una inversión o cuánto deben invertir para alcanzar una cifra deseada.

Sin embargo, deberán tener en cuenta que cada entidad bancaria ofrece una tasa distinta en cada caso y que los ahorristas deberán analizar cuál es la opción más conveniente para sus finanzas.

El monto que se debe invertir en plazo fijo para ganar 500 mil pesos en 30 días

Los ahorristas que deseen obtener una ganancia mensual de $500.000 con la herramienta del plazo fijo deberán contar con un capital inicial cercano a los 24 millones de pesos.

Según el simulador de plazo fijo del Banco Nación, aquellos que inviertan 24.000.000 de pesos podrán acceder a $503.013,70 en concepto de intereses cuando se cumpla el tiempo establecido.

La rentabilidad actual que ofrece el plazo fijo.

En este caso particular, la entidad bancaria ofrece una TNA del 25,5 en las operaciones online, mientras que si desean llevar a cabo esta acción de forma presencial, la tasa de interés será del 21,5.

Las tasas actualizadas del plazo fijo, banco por banco