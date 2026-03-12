Bajaron las tasas del plazo fijo: el capital mínimo para ganar $300.000 es este

Las tasas del plazo fijo tuvieron una leve baja y ahora se ubican entre el 21% y el 26% anual, según el banco. Con estos valores, la rentabilidad mensual ronda entre el 1,75% y el 2,16%, por debajo de lo que ofrecían semanas atrás.

A pesar de la baja, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos, ya que permite conocer de antemano cuánto dinero se ganará al finalizar el plazo de inversión.

Cuánto necesitás invertir en plazo fijo para ganar $300.000

Para obtener $300.000 de intereses en 30 días, el capital mínimo necesario supera los $14 millones.

Según el simulador del Banco Nación, una inversión de $14.350.000 en un plazo fijo online permite obtener $300.760,27 de intereses al finalizar el plazo.

En este caso, la TNA del Banco Nación para operaciones online es del 25,50%, mientras que para las operaciones realizadas de manera presencial la tasa baja al 21,5%.

El plazo fijo cambió las tasas de interés.

Tasas de plazo fijo por banco al 12 de marzo de 2026

Cada entidad ofrece una tasa de interés diferente para el plazo fijo. Este es el ranking actualizado:

Banco Macro: 26%

Banco Provincia: 25%

ICBC: 24,8%

Banco Nación: 24,5%

Santander: 23%

Banco Galicia: 23%

BBVA: 23%

Banco Credicoop: 22%

Banco Ciudad: 21%

Entre las principales entidades, Banco Macro lidera el ranking de tasas de plazo fijo con el 26% anual, mientras que Banco Ciudad ofrece el 21%, la tasa más baja dentro de la lista de bancos relevados.