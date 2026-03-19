Buenos Aires y siete provincias en alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas están afectadas y qué pasará en el AMBA

Las tormentas vuelven a afectar gran parte del país y varias localidades de la provincia de Buenos Aires, junto con otras siete jurisdicciones, ya que tienen vigente una alerta amarilla para este viernes 20 de marzo. Según el pronóstico, las lluvias podrían prolongarse y hacer que el inicio del "finde" largo llegue acompañado de mal tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su última actualización del mapa del clima de este jueves que varias zonas enfrentarán un día "pasado por agua". La advertencia rige por 24 horas, es decir, hasta mañana, e incluye aún más localidades afectadas.

Los puntos bajo alerta se concentran principalmente en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, así como en La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero.

En territorio bonaerense, la advertencia abarca localidades como Necochea, Tres Arroyos, Tornquist, Trenque Lauquen, Junín, Chivilcoy y Baradero, entre otras.

El viernes 20 será un día pasado por agua en Buenos Aires y siete provincias más (Captura Servicio Meteorológico Nacional).

Según el SMN, la zona sufrirá tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posibles granizadas y ráfagas que podrían superar los 80 km/h, con precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm.

Pronóstico del clima en el AMBA: ¿Cómo estará el clima en los próximos días?





Para este jueves 19 de marzo, se esperan condiciones bastante estables y agradables en el AMBA durante la segunda mitad del día. Por la tarde, el cielo permanecerá algo nublado y la temperatura máxima rondará los 25 grados. Hacia la noche, la situación se mantendrá similar, con cielo algo nublado y un leve descenso térmico que dejará el termómetro en los 23 grados.

El viernes 20 de marzo, la nubosidad aumentará y el viento se intensificará hacia el final del día. Durante la madrugada y la mañana, el cielo pasará de algo nublado a nublado, con temperaturas que comenzarán en los 20 grados y treparán hasta los 22 grados. En la segunda mitad de la jornada, el ambiente se volverá más cálido, alcanzando una máxima de 27 grados por la tarde y 24 grados por la noche.

Pronóstico del tiempo para este jueves y viernes en el AMBA (Captura Servicio Meteorológico Nacional).

Para el sábado 21, se prevé un cambio importante en el clima del AMBA con la llegada de lluvias y un giro en la dirección del viento. Durante la madrugada y la mañana habrá tormentas con alta probabilidad de precipitación, estimada entre 40 y 70 por ciento, y temperaturas en torno a los 22 grados, con vientos leves del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El sábado volverán las lluvias al AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por la tarde y la noche, las tormentas darán paso a chaparrones más aislados, con probabilidades de lluvia de entre 10 y 40 por ciento. La máxima alcanzará los 25 grados, mientras que el ingreso de aire del sur marcará un descenso en la sensación térmica.