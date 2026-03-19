El sabroso corte de carne que se consigue a $6.100 el kilo y va muy bien en la parrilla

Con el precio de la carne cada vez más elevado, muchos consumidores empiezan a buscar opciones menos tradicionales que permitan mantener la calidad sin gastar de más. En ese sentido, existen cortes que no suelen ocupar el centro de la parrilla, pero que, con una buena preparación, pueden convertirse en protagonistas.

Este corte de carne en cuestión no suele utilizarse en las preparaciones cotidianas, pero ofrece un equilibrio interesante entre precio, rendimiento y sabor. Ideal para reuniones familiares o asados de fin de semana, este corte permite alimentar a varias personas sin necesidad de recurrir a opciones más costosas.

Además, su textura y composición lo vuelven apto para distintas formas de cocción. Si bien requiere algo de paciencia, el resultado puede ser una carne tierna, jugosa y con un sabor intenso.

Falda: el corte rendidor que sorprende en la parrilla

La falda es uno de esos cortes que muchas veces pasan desapercibidos, pero que ofrecen muy buenos resultados cuando se cocinan correctamente. Se obtiene de la parte baja del pecho del animal, cerca de las costillas, una zona que trabaja mucho y que aporta un sabor característico.

Tiene una textura firme y una cantidad de grasa equilibrada, lo que permite que, con una cocción adecuada, quede jugosa y sabrosa. Además, es un corte grande, por lo que rinde muy bien cuando hay varias personas en la mesa.

Justamente por sus características, la clave está en la cocción lenta. Al tratarse de una carne con fibras más marcadas, necesita tiempo para ablandarse, pero a cambio ofrece un gusto intenso y una excelente relación entre precio y calidad.

La falda es un buen reemplazo para la tira de asado, ya que su sabor y textura son muy similares.

En cuanto a su versatilidad, la falda se adapta a diferentes preparaciones:

A la parrilla, con fuego bajo y constante, para que se cocine de manera uniforme.

Al horno, ideal para lograr una textura más tierna.

En olla o guisos, donde aporta sabor y cuerpo.

Entre los principales consejos para su cocción se destacan: comenzar del lado de la grasa para que se funda lentamente, evitar el fuego fuerte para que no se endurezca y respetar los tiempos para lograr un mejor resultado.

¿Cómo conseguir falda con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de falda ronda los $7.700 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen formas de abaratar ese valor.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el precio final puede descender a aproximadamente $6.100 por kilo, lo que implica un ahorro cercano a los $1.600.

El beneficio está vigente de lunes a viernes e incluye carnicerías, granjas y pescaderías. El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con compras de hasta $25.000.

Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se incluyen pagos realizados con tarjetas, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.