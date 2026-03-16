Una joya: El corte de carne para tirar a la parrilla que se consigue a $5.700 el kilo

En medio de los aumentos en el precio de la carne, muchos consumidores buscan alternativas que permitan disfrutar de un buen plato sin que el bolsillo sufra demasiado. En ese contexto, hay cortes que siguen destacándose por su relación entre calidad, sabor y precio, convirtiéndose en opciones muy elegidas para reuniones, asados o comidas familiares.

Entre ellos aparece uno que muchos consideran una verdadera joya por su versatilidad y su textura tierna. Puede prepararse tanto a la parrilla como al horno, rinde muy bien y permite armar una comida sabrosa sin gastar de más y lo mejor de todo es que con el descuento del 20% de Cuenta DNI se puede obtener por $5700.

Un corte de carne suave y tierno que te salva todo tipo de recetas

Un corte de carne suave y tierno que te salva todo tipo de recetas

El Pechito con manta de cerdo es un corte muy valorado por quienes disfrutan de cocinar carne de cerdo en casa o al aire libre. Se destaca por tener una buena proporción de carne y grasa, lo que le da una textura jugosa y mucho sabor cuando se cocina.

Además, rinde bastante porque suele venir en piezas grandes con hueso, ideales para compartir, y la capa de grasa ayuda a que la carne no se seque durante la cocción.

Este corte proviene de la zona del costillar del cerdo y se caracteriza por incluir las costillas cubiertas por una manta de carne y grasa que aporta sabor y suavidad.

Como otras carnes de cerdo, aporta proteínas de buena calidad y nutrientes importantes como vitaminas del complejo B y minerales. También es una opción que suele tener un precio más accesible que otros cortes, lo que lo vuelve atractivo para quienes buscan comer bien sin gastar demasiado.

En la cocina, es muy versátil y permite varias formas de preparación. Puede hacerse a la parrilla, donde la grasa se va derritiendo lentamente y deja la carne dorada por fuera y tierna por dentro, pero también queda muy bien al horno o incluso braseado.

Con una marinada simple, condimentos o una buena salsa, este corte se transforma en una comida sabrosa y rendidora, ideal para reuniones o para disfrutar en familia.

En supermercados y comercios de barrio, el precio del Pechito con manta de cerdo suele rondar los $7.200 por kilo, aunque puede variar según el lugar y la calidad del producto.

Sin embargo, quienes aprovechen el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes durante marzo pueden conseguirlo con una rebaja de $1.440. De esta manera, el valor final queda en alrededor de $5.760, lo que lo vuelve una alternativa todavía más conveniente para no dejar de disfrutar el asado del domingo.