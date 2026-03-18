El corte de carne tierno que queda sabroso en la parrilla y se consigue desde $12.000 por kilo

Los cortes de carne más populares tienen costos cada vez más elevados, por lo que hay otras piezas que comienzan a tomar protagonismo y ofrecen una buena relación entre costo y calidad. Entre ellos aparece una opción que, aunque no suele ser la primera elección, se posiciona como un verdadero comodín en la cocina.

Se trata de un corte que no es comúnmente utilizado en el menú diario, pero que reúne características muy valoradas: es tierno, sabroso y versátil. Gracias a su textura y composición, puede adaptarse a distintas formas de cocción, desde churrascos rápidos hasta preparaciones más elaboradas en horno o parrilla.

Carne: el corte rendidor y sabroso que es un comodín en la cocina

El bife ancho se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan un corte de carne sabroso, rendidor y económico. Proviene de la parte del lomo alto del animal, cerca de las costillas, y se caracteriza por su grasa entreverada, conocida como marmoleo.

El bife ancho es una buena alternativa para sumar al menú diario.

Esta cualidad es clave, ya que durante la cocción la grasa se funde lentamente, aportando jugosidad y potenciando el sabor sin necesidad de agregar demasiados condimentos. Además, su textura tierna lo convierte en una opción ideal tanto para cocciones rápidas como prolongadas.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Gran sabor: la infiltración de grasa realza el gusto natural de la carne.

Textura tierna: permite obtener buenos resultados sin técnicas complejas.

Versatilidad: se adapta a distintas preparaciones.

Algunas ideas para aprovecharlo al máximo incluyen:

A la parrilla, con cocción media para conservar jugosidad.

A la plancha, en formato de churrascos.

Al horno, acompañado de verduras.

En tiras, para salteados o platos rápidos.

Además de ser más económico que otros cortes tradicionales, el bife ancho es una pieza versátil que se adapta a varios platos y tipos de cocción.

¿Cómo conseguir bife ancho con descuento?

En la actualidad, el precio promedio del kilo de bife ancho ronda los $15.000 en carnicerías de barrio y en cadenas de supermercados. Sin embargo, existen formas de abaratar este costo.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el valor final puede descender a aproximadamente $12.000 por kilo, lo que representa un ahorro cercano a los $3.000.

Este beneficio está vigente de lunes a viernes y forma parte de las promociones en carnicerías, granjas y pescaderías dentro del programa de "Comercios de cercanía". El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con compras de hasta $25.000.

Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se incluyen pagos realizados con transferencia, tarjetas ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación.