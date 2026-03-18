El corte de carne perfecto para rellenar, "tirar" a la parrilla o hacer a la pizza por $5.800
Versátil, rendidor y con un sabor que se adapta a todo, este corte de carne se vuelve una opción ideal para resolver cualquier comida sin gastar de más. Perfecto para innovar en la cocina.
A la hora de elegir un corte que rinda y permita jugar con distintas preparaciones, hay opciones que siempre responden bien. Este en particular se destaca por su equilibrio entre carne y grasa, lo que lo vuelve ideal tanto para cocinar a la parrilla como para hacerlo a la pizza o animarse a rellenos más elaborados sin perder sabor.
Además, es una alternativa accesible que se consigue fácilmente y se adapta a cualquier ocasión, desde una comida rápida hasta algo más especial para compartir. Su versatilidad lo convierte en un aliado clave en la cocina, sobre todo cuando buscás algo rico sin gastar de más.
Lo mejor de todo es que, aprovechando los descuentos del 20% de Cuenta DNI, este corte se puede conseguir por alrededor de $5.800, lo que lo convierte en una opción todavía más conveniente para el día a día. Una alternativa económica, rendidora y perfecta para darse un gusto sin que el bolsillo lo sienta tanto.
El corte de carne tierno para hacer de múltiples maneras y ahorrar dinero
El azotillo es un corte poco conocido pero muy rendidor, ideal para quienes buscan una carne sabrosa sin gastar de más. Tiene una textura firme pero tierna cuando se cocina bien, con un equilibrio justo de grasa que ayuda a mantener la jugosidad.
Es un corte que responde muy bien a distintas cocciones y que, con el punto adecuado, queda suave y lleno de sabor. Proviene de la parte trasera del animal, cerca de la zona del cuarto, lo que le da esa combinación entre músculo trabajado y buena infiltración de grasa.
Además de ser una opción más económica frente a otros cortes populares, aporta proteínas de calidad y es una buena alternativa para sumar a una alimentación equilibrada sin resignar gusto.
Una de sus grandes ventajas es lo versátil que resulta en la cocina. Se puede usar para hacer a la parrilla, al horno o incluso relleno, adaptándose a recetas más simples o a preparaciones un poco más elaboradas.
Es de esos cortes que permiten experimentar y salir de lo de siempre, manteniendo un resultado rico y casero en cualquier ocasión. En supermercados y comercios de barrio, este corte suele rondar los $7.199.
No obstante, quienes aprovechan el descuento del 20% de Cuenta DNI, disponible de lunes a viernes, pueden acceder a una rebaja de $1.439,80. Esto hace que el precio final quede cerca de $5.759,20, transformándolo en una opción todavía más accesible y conveniente para el día a día.