Ideales para el mate: pasteles de crema portugueses que mezclan suavidad y crocancia

Los pasteles de crema portugueses, también conocidos como pasteles de Belén, son uno de los dulces más emblemáticos de la pastelería de Portugal. Se trata de pequeñas tartitas hechas con masa hojaldrada y un relleno suave a base de crema que, al hornearse, queda ligeramente dorado en la superficie.

Su combinación de textura crocante por fuera y cremosa por dentro los convirtió en una delicia que trascendió fronteras. Con el paso del tiempo, esta receta tradicional empezó a replicarse en distintas partes del mundo y hoy es un clásico de cafeterías y panaderías.

¿Cómo preparar los riquísimos pasteles de crema de Portugal?

¿Cómo preparar los riquísimos pasteles de crema de Portugal?

Su tamaño individual y su sabor delicado los vuelven perfectos para acompañar un mate o un café, y cada bocado mantiene ese equilibrio simple que hace que sea difícil comer solo uno.

Ingredientes:

Para la base

1 lámina de masa hojaldrada

Manteca para enmoldar

Para el relleno

500 ml de leche

200 gramos de azúcar

4 yemas de huevo

2 cucharadas de harina

1 tira de cáscara de limón

1 rama de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para servir

Azúcar impalpable (opcional)

Canela en polvo (opcional)

Paso a paso