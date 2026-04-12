Receta de Cottage pie: el pastel de papa británico cremoso que se hace en pocos pasos

El Cottage pie es una receta tradicional de la cocina británica que combina capas de carne y puré de papa en una preparación bien cremosa y fácil de hacer.

Se trata de una versión que le da una vuelta de tuerca al clásico pastel de papa argentino, en pocos pasos y se convierte en la opción ideal para preparar el domingo y sorprender a toda la familia.

¿Cómo preparar el Cottage pie e innovar en la cocina con un pastel de papa más cremoso?

¿Cómo preparar el Cottage pie e innovar en la cocina con un pastel de papa más cremoso?

Con siglos de historia en la cocina inglesa, el Cottage pie nació como una forma de aprovechar los ingredientes disponibles y transformarlos en un plato completo y nutritivo.

A diferencia de su primo el Shepherd's pie, que se prepara con cordero, esta versión utiliza carne vacuna, lo que lo acerca aún más al paladar argentino.

Ingredientes:





500 gramos de carne picada

1 cebolla

1 zanahoria

Arvejas (opcional)

1 diente de ajo

2 cucharadas de puré de tomate

150 ml de caldo (carne o verduras)

1 cucharada de salsa inglesa (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aceite o manteca

Para el puré:

4 papas grandes

50 gramos de manteca

100 ml de leche

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso





-Primero pelá y cortá las papas en cubos. Hervilas en agua con sal hasta que estén bien tiernas. Escurrilas y hacé un puré agregando manteca y leche caliente. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada y reservá.

-Mientras tanto, picá la cebolla, el ajo y la zanahoria bien chiquitos. En una sartén con un poco de aceite o manteca, rehogá la cebolla hasta que esté transparente, sumá el ajo y la zanahoria y cociná unos minutos más.

-Incorporá la carne picada y cociná hasta que cambie de color y se dore bien. Agregá el puré de tomate, la salsa inglesa (si usás) y el caldo. Mezclá y dejá cocinar unos 10-15 minutos hasta que la preparación esté jugosa pero no líquida. Ajustá sal y pimienta. Acá si elegís podés agregar las arvejas y dejarlas un poco más.

-Si querés hacer la salsa inglesa en casa, también es posible con ingredientes simples. Se prepara mezclando salsa de soja, vinagre, un toque de azúcar, mostaza, ajo y alguna especia como pimienta o jengibre, logrando ese equilibrio entre salado, ácido y levemente dulce que la caracteriza.

-En una fuente para horno, colocá toda la mezcla de carne como base y cubrí con el puré de papas, alisando la superficie. Si querés, podés hacer dibujos con un tenedor o sumar un poco de queso rallado arriba. Llevá a horno medio a 180°C durante unos 20 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada. Listo para disfrutar.

Secretos para que el Cottage pie salga impecable





-Dorar bien la carne antes de sumar líquidos para que tenga más sabor. No dejar la preparación demasiado líquida así no se desarma al servir.

-Usar un puré firme, no aguado, para que mantenga la forma arriba. Si querés un extra, podés marcar el puré con un tenedor y gratinarlo unos minutos para que quede doradito y crocante por fuera, que es lo que le da ese toque final irresistible.