Receta de fosforitos hojaldrados: El secreto para que queden crujientes y llenos de sabor

Los fosforitos hojaldrados son una receta clásica que combina la textura crujiente del hojaldre con un relleno suave y dulce que puede ser de membrillo, batata o incluso dulce de leche. Su sabor agridulce y su forma sencilla los convierten en el acompañamiento perfecto para un café, un té o simplemente para disfrutarlos en cualquier momento del día.

Prepararlos en casa es más fácil de lo que parece y permite ajustar el relleno a gusto de cada uno. Además, es una excusa ideal para pasar tiempo en la cocina, disfrutar del aroma recién horneado y lograr un resultado que queda tan crujiente y apetitoso como en la pastelería.

Cómo preparar los fosforitos de hojaldre y sorprender a tus seres queridos

Cómo preparar los fosforitos de hojaldre y sorprender a tus seres queridos

Lo mejor de los fosforitos hojaldrados es que se pueden preparar en poco tiempo y siempre quedan bien, si seguís algunos pasos simples para manejar la masa y cerrar bien los paquetitos. Así, cada bocado combina la masa doradita y crujiente con el relleno dulce que se derrite, convirtiéndolos en un verdadero placer para compartir en familia o con amigos.

Ingredientes:

Para la masa:

500 g de harina 0000

10 g de sal

250 ml de agua fría

Para el empaste:

350 g de manteca

Para la cubierta:

200 g de azúcar impalpable

1 clara de huevo

Jugo de medio limón

Para el relleno:

200 g de jamón cocido

200 g de queso tipo máquina

Preparación:

-Primero, mezclá la harina con la sal y agregá el agua fría de a poco, hasta conseguir una masa uniforme y suave. Amasá unos minutos hasta que quede bien lisa, cubrila con film y dejala descansar en la heladera alrededor de media hora para que tome consistencia. Mientras tanto, ablandá la manteca sin que se derrita por completo, formá un cuadrado sobre papel manteca y guardalo en frío para que quede firme y lista para trabajar.

-Cuando la masa haya reposado, estirala formando una cruz y colocá el bloque de manteca en el centro. Cerrá los extremos sobre la manteca y comenzá a hacer los pliegues: primero tres vueltas simples y después dos vueltas dobles, dejando que la masa repose en frío unos 40 minutos entre cada vuelta. Este proceso asegura que el hojaldre quede aireado y bien crujiente.

-Después, estirá la masa final hasta que tenga unos 5 milímetros de grosor. Recortá los bordes para liberar las capas y cortá rectángulos de aproximadamente 3 por 6 centímetros. Batí la clara con el azúcar impalpable y un chorrito de jugo de limón hasta que quede una mezcla espesa y cremosa, y pincelá cada rectángulo con esta capa para darle el acabado dulce y brillante característico de los fosforitos.

-Colocá los rectángulos en una placa enmantecada y llevá todo al horno precalentado a 200°C. Cociná durante 15 a 20 minutos, hasta que la masa suba, quede dorada y la superficie seca al tacto. Cuando estén tibios, cortalos con un cuchillo de sierra y rellenalos con una feta de jamón y otra de queso. Así obtenés unos fosforitos hojaldrados crujientes por fuera, suaves por dentro y con un relleno delicioso, perfectos para merendar o compartir con familia y amigos.