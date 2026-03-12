Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 12 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMOS

Receta salvadora: cómo hacer bocaditos de espinada con masa para tarta

Esta preparación simple, económica y muy rendidora puede resolverse en pocos minutos y con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.

LBarrios

Cuando surge la necesidad de preparar algo rápido, rico y rendidor, las recetas simples suelen convertirse en las mejores aliadas. En ese sentido, los bocaditos de espinaca son ideales, porque llevan pocos ingredientes y una preparación sencilla, y funcionan tanto para una comida principal como para una picada o una entrada.

Esta receta combina ingredientes económicos y fáciles de conseguir para lograr un resultado que puede resolverse en menos de media hora.

La preparación también tiene la ventaja de adaptarse a distintos momentos del día. Puede servirse como plato principal acompañado de una ensalada fresca, como guarnición o incluso como parte de una mesa de picadas. 

Receta para hacer los bocaditos de espinaca

Ingredientes

  • 1 atado de espinaca

  • 25 gramos de manteca

  • 25 gramos de harina 0000

  • 250 cc de leche

  • Sal y pimienta a gusto

  • 2 tapas de masa para tarta

Los bocaditos de espinaca pueden salvarte cualquier almuerzo o cena; también funcionan como snack para una picada.
Los bocaditos de espinaca pueden salvarte cualquier almuerzo o cena; también funcionan como snack para una picada.

Preparación

  1. Preparar la espinaca.
    Lavar bien el atado de espinaca, cortarlo en trozos y cocinarlo en agua hirviendo durante unos pocos minutos, hasta que las hojas se ablanden. Luego colarlo bien para retirar el exceso de agua.

  2. Hacer la salsa blanca.
    En una sartén o cacerola pequeña derretir la manteca a fuego medio. Una vez derretida, agregar la harina y mezclar constantemente hasta que la preparación se integre y no se vean restos de harina seca.

  3. Incorporar la leche.
    Añadir la leche de a poco mientras se revuelve de manera continua para evitar que se formen grumos. Cocinar unos minutos hasta que la salsa tome consistencia.

  4. Sumar la espinaca.
    Incorporar la espinaca cocida a la salsa blanca, mezclar bien y condimentar con sal y pimienta a gusto. Cocinar la mezcla durante unos minutos más para que los sabores se integren.

  5. Armar la preparación.
    Colocar una de las tapas de tarta en una placa para horno previamente aceitada. Distribuir encima una capa fina del relleno de espinaca y salsa blanca. Agregar un poco de queso rallado si se desea.

  6. Cerrar la tarta.
    Cubrir con la segunda tapa de masa y, por encima, sumar nuevamente queso rallado para lograr un gratinado.

  7. Hornear.
    Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada. Una vez lista, se puede dejar enfriar unos minutos y cortar en cuadrados o rectángulos para obtener los bocaditos.

Tips para mejorar la receta y sumar variantes

  • Agregar queso al relleno: sumar queso cremoso o mozzarella en pequeños cubos aporta más sabor y una textura más cremosa.

  • Incorporar cebolla salteada: dorar previamente cebolla picada y mezclarla con la espinaca suma un toque extra de sabor.

  • Usar otras verduras: también puede prepararse con acelga, brócoli o incluso una mezcla de vegetales.

  • Condimentos extras: nuez moscada, ajo en polvo o pimentón suave combinan muy bien con la salsa blanca.

  • Acompañamiento: estos bocaditos quedan muy bien con una ensalada fresca de lechuga, tomate y zanahoria rallada.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

Últimas noticias de Receta