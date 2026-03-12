Receta salvadora: cómo hacer bocaditos de espinada con masa para tarta

Cuando surge la necesidad de preparar algo rápido, rico y rendidor, las recetas simples suelen convertirse en las mejores aliadas. En ese sentido, los bocaditos de espinaca son ideales, porque llevan pocos ingredientes y una preparación sencilla, y funcionan tanto para una comida principal como para una picada o una entrada.

Esta receta combina ingredientes económicos y fáciles de conseguir para lograr un resultado que puede resolverse en menos de media hora.

La preparación también tiene la ventaja de adaptarse a distintos momentos del día. Puede servirse como plato principal acompañado de una ensalada fresca, como guarnición o incluso como parte de una mesa de picadas.

Receta para hacer los bocaditos de espinaca

Ingredientes

1 atado de espinaca

25 gramos de manteca

25 gramos de harina 0000

250 cc de leche

Sal y pimienta a gusto

2 tapas de masa para tarta

Los bocaditos de espinaca pueden salvarte cualquier almuerzo o cena; también funcionan como snack para una picada.

Preparación

Preparar la espinaca.

Lavar bien el atado de espinaca, cortarlo en trozos y cocinarlo en agua hirviendo durante unos pocos minutos, hasta que las hojas se ablanden. Luego colarlo bien para retirar el exceso de agua. Hacer la salsa blanca.

En una sartén o cacerola pequeña derretir la manteca a fuego medio. Una vez derretida, agregar la harina y mezclar constantemente hasta que la preparación se integre y no se vean restos de harina seca. Incorporar la leche.

Añadir la leche de a poco mientras se revuelve de manera continua para evitar que se formen grumos. Cocinar unos minutos hasta que la salsa tome consistencia. Sumar la espinaca.

Incorporar la espinaca cocida a la salsa blanca, mezclar bien y condimentar con sal y pimienta a gusto. Cocinar la mezcla durante unos minutos más para que los sabores se integren. Armar la preparación.

Colocar una de las tapas de tarta en una placa para horno previamente aceitada. Distribuir encima una capa fina del relleno de espinaca y salsa blanca. Agregar un poco de queso rallado si se desea. Cerrar la tarta.

Cubrir con la segunda tapa de masa y, por encima, sumar nuevamente queso rallado para lograr un gratinado. Hornear.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada. Una vez lista, se puede dejar enfriar unos minutos y cortar en cuadrados o rectángulos para obtener los bocaditos.

Tips para mejorar la receta y sumar variantes