Tenelo en cuenta para la parrilla o el horno: el corte de carne que es "una manteca" y se consigue por $11.800

A la hora de planificar un asado o una comida al horno, no siempre es necesario recurrir a los cortes de carne más tradicionales para lograr un buen resultado. Existen alternativas que, sin ser las más populares, combinan precio accesible, buen rendimiento y una calidad que sorprende incluso a los más exigentes.

Entre esas opciones, hay un corte que se destaca por su equilibrio entre sabor y textura. Se trata de una pieza que, bien preparada, permite obtener una cocción pareja y un resultado tierno, ideal tanto para la parrilla como para el horno.

Cuál es el corte de carne económico que siempre sale tierno





El corte de carne para preparar a la parrilla más barato que otros clásicos y que siempre rinde para el asado del domingo es la tapa de nalga.

La tapa de nalga es perfecta para cocinar al horno o a la parrilla, ya que de ambas formas queda tierna.

A diferencia de la tapa de asado, que proviene de la zona de las costillas y presenta mayor cantidad de grasa e irregularidad en su estructura, la tapa de nalga se caracteriza por ser más uniforme, magra y de cocción más pareja.

Este corte se localiza en la parte trasera de la vaca, sobre la nalga y contiguo al cuadril. Al estar más cerca de la superficie que otros cortes como el lomo o la nalga interna, presenta fibras musculares relativamente finas. En muchos casos, además, cuenta con una capa de grasa externa que aporta jugosidad durante la cocción.

Gracias a estas características, la tapa de nalga permite obtener un resultado tierno sin necesidad de largos tiempos de cocción, lo que la convierte en una alternativa práctica y eficiente.

Cómo mejorar el sabor de la tapa de nalga





Para potenciar sus cualidades, se pueden aplicar algunas recomendaciones simples tanto para la parrilla como para el horno:

Marinar previamente con aceite, ajo, hierbas y especias para intensificar el sabor.

Cocinar a fuego medio para evitar que se seque y lograr una cocción uniforme.

Sellar primero a temperatura alta para conservar los jugos internos.

Incorporar una base de vegetales en el horno para sumar humedad y aroma.

Dejar reposar la carne unos minutos antes de cortarla para mantener su jugosidad.





Antes de cocinarla al horno o a la parrilla, se recomienda marinar esta pieza de carne en aceite o especias para que se concentre el sabor.

Cómo conseguir tapa de nalga con descuento





En la actualidad, el precio promedio del kilo de tapa de nalga ronda los $14.800 en carnicerías de barrio y en supermercados. Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a un valor más bajo mediante promociones bancarias.

Con el descuento del 20% que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia en comercios adheridos, este corte puede conseguirse por aproximadamente $11.800 el kilo.

El beneficio aplica de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías, dentro del programa unificado de "Comercios de cercanía". El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras por $60.000.

La promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta a través de QR o Clave DNI. No se incluyen operaciones con tarjetas de crédito, débito, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.