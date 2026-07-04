El corte de carne que queda espectacular a la parrilla y al horno: ¿Cómo lo consigo a 10 "lucas"?

A la hora de elegir un buen corte de carne para una comida especial o un asado, no siempre es necesario recurrir a las opciones más tradicionales. Existen alternativas que, sin ser tan populares, ofrecen una excelente combinación de sabor, textura y rendimiento.

En este caso, se trata de un corte que se destaca por ser magro, con una textura firme y sin exceso de grasa ni nervios. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una pieza más limpia, fácil de manipular y con buen resultado tanto en la parrilla como en el horno.

Cuál es el corte de carne que se puede conseguir más barato

Se trata de la tapa de asado, un corte que se obtiene de la parte superior de las costillas del animal, ubicada sobre el asado tradicional. Se caracteriza por tener una capa justa de grasa, lo que le aporta sabor durante la cocción sin resultar excesiva.

La tapa de asado es especial para la parrilla y horno, ya que soporta tiempos de cocción prolongados y sin perder la jugosidad.

Al cocinarse, logra una combinación de texturas que la vuelven muy apreciada: crocante por fuera y jugosa en su interior. Esto la hace ideal para la parrilla, aunque también puede prepararse al horno o incluso en cacerola si se busca una cocción más prolongada.

Otro de sus puntos fuertes es su rendimiento, ya que permite obtener varias porciones sin perder calidad. Además, combina bien con distintos condimentos, marinadas o salsas simples, lo que amplía sus posibilidades en la cocina.

Cómo conseguir tapa de asado con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de tapa de asado ronda los $13.300 en carnicerías de barrio y en grandes cadenas de supermercados.

Sin embargo, quienes utilicen la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, pueden acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el valor final puede ubicarse en torno a los $10.600 por kilo.

Este beneficio fue unificado dentro de la categoría "Comercios de cercanía", que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. La promoción está vigente de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras por $60.000.

Es importante tener en cuenta que el descuento se aplica únicamente a pagos realizados con dinero en cuenta a través de Código QR o Clave DNI. No se contemplan operaciones efectuadas mediante transferencias, tarjetas de crédito o débito, ni otras billeteras digitales.