El corte de carne ideal para hacer guisos y estofados: se puede conseguir a menos de $6.000

El azotillo se convirtió en el aliado clave de los argentinos para combatir el frío sin gastar de más. Este corte de carne, ideal para guisos y estofados, cuesta $7.200 el kilo en carnicerías, pero si se paga con Cuenta DNI el precio final baja a $5.760 gracias al descuento de $1.440.

Se trata de una pieza ubicada en la zona del cuello del animal. Destaca por su buena infiltración de grasa, fibra firme y gran cantidad de tejido conectivo, características que aportan un sabor único a los caldos y salsas.

Al ser una carne firme y con bastante nervio, requiere una cocción prolongada para ablandarse. Además de ser económico, el azotillo aporta altos valores de proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B.

Cómo usar el azotillo en la cocina

Es una de las piezas más versátiles de la carnicería. Funciona de forma excelente en cocciones largas como estofados, guisos y preparaciones a la olla.

El azotillo también sirve para hacer arrollados.

También es una opción muy práctica y barata para hacer arrollados de carne o utilizar como relleno picado a cuchillo para empanadas.

Trucos para que el azotillo quede como una manteca



