Existen muchos contextos y situaciones que invitan a la violencia, pero posiblemente uno que pocos se hubiesen imaginado es el que se hizo viral en TikTok. Resulta que dos hombres, padres de familia, se enroscaron en una violenta pelea mientras estaban de vacaciones y en una pileta.

En esta insólita situación, capturada gracias a un video filmado por un testigo, se puede apreciar como estos dos señores, aproximadamente de unos 40/50 años y con trajes de baño como para no pasar desapercibidos, protagonizaron una pelea que fue furor en las redes sociales.

Resulta que, mientras los niños jugaban en la pileta, ambos se “desconocieron” y empezaron a revolear trompadas para todos lados. Con el objetivo de contextualizar, se trató de un señor de traje de baño gris y otro de traje de baño verde, este último contaba con una interesante “buzarda”.

El video de la pelea se volvió viral en TikTok.

Alguien supo popularizar el dicho “el que se enoja pierde” y, en esta oportunidad, aplicó perfectamente bien. Si bien el primero fue el más violento, también fue el que se llevó la peor parte, ya que fue castigando con diversas “piñas”.

.

Al comienzo los presentes se dedicaron simplemente a observar y disfrutar el espectáculo, casi un minuto después, se metieron a separar esta pelea, en la que, sorpresivamente, nadie terminó en el agua.

De una forma u otra, el video terminó en las redes sociales, donde acumuló casi tres millones de reproducciones y un sinfín de comentarios al respecto.

El video viral entre dos hombres a las trompadas en una pileta

.

Para muestra un botón, dentro de este grupo se destacaron los siguientes: “Ganó el de verde por puntos”; Posiblemente se quede tirado en el borde de una piscina, ¿Qué podría salir mal?”; “¿Qué haría que dos hombres adultos peleen frente a todos esos niños?”; “Afortunadamente intervino el tipo de camisa negra. Mucha gente quiere grabar y tratar de volverse viral en vez de colgar el teléfono y detener la pelea. Siempre me enseñaron en la escuela secundaria que si no eres parte de la solución eres parte del problema”; “Nunca dejes que alguien te diga que el tamaño siempre importa en una pelea. He visto boxeadores amateurs de 135 libras y mucho menos profesionales sólidos que azotarían a esos dos tipos rápidamente” y “controlas la pelea cuando tienes un fondo de lucha. El de pelo Gris se comió un par de golpes, pero luego lanzó un bloqueo de manual. Ganó por 10-9”.