El incidente fue grabado por la cámara corporal de uno de los oficiales involucrados en el hecho que ocurrió en París en 2013. Sin embargo, la grabación se difundió en redes sociales esta semana.

Las imágenes muestran a un hombre y la Policía francesa discutiendo. En un primer momento, un efectivo intenta reducirlo con una macana sin éxito. Ante el avance del hombre, decide tirarle gas pimienta al mismo tiempo que le disparan con una pistola eléctrica táser.

Momentos antes de arder, se lo escucha decir: "¿Acaso te he atacado? Quítame las manos de encima, no me toques, ¿Me vas a arrestar?".

Luego de la combustión, uno de los oficiales pregunta indignado "¿Quién lo gaseó?", e intenta interrogar al sospechoso sobre su estado, a lo que le contesta: "Me voy a morir".

Aún se desconoce que produjo el enfrentamiento y no se puso a disposición mayor información sobre el caso.

El hombre fue asistido y derivado al hospital mas cercano donde le curaron las quemaduras de segundo grado.