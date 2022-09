Twitter es la red social con más variedad de contenido que existe. En la plataforma se puede encontrar todo tipo de material audiovisual, imágenes, vídeos, hilos, memes, historias, comentarios, son algunas de las principales publicaciones que se ven a diario.

Lo que si está bien claro es que las publicaciones que más logran llamar la atención de los usuarios y volverse virales son las que muestran algo novedoso. En esta oportunidad fue una hamburguesa poco común la que llamó la atención de los usuarios y de seguro despertó sentimientos encontrados en muchos.

Hay pocas personas a las que no le gustan las hamburguesas, por lo general esta comida suele ser el plato preferido de muchos. Gran parte de esta preferencia se debe a que el medallón de carne entre dos panes puede ser acompañado con distintos ingredientes.

Tomate, lechuga, huevo frito, panceta, cebolla, pepinos, son algunos de los típicos ingredientes que puede llevar esta comida. No obstante, hay personas que también eligen cuidadosamente el pan que va a acompañar el medallón.

Este puede ser de masa madre, de papa, con semillas o en este caso, facturas. Sí, leíste bien… Facturas. Fue el usuario "@sgalanternik" quien es su cuenta de Twitter publicó la foto de una hamburguesa que en vez de tener el típico pan tiene el medallón de carne entre la famosa “Tortita negra”.

¿Cena o merienda?: la polémica hamburguesa de un bar del conurbano bonaerense.

La culpable de este gran invento para muchos o un delito para otros es una hamburguesería llamada “JohnJohn Burger” que está ubicada en Lomas de Zamora.

En su cuenta de Instagram, el local publicó una foto de este extraño, pero válido invento y escribió: “Hamburguesas en tortitas negras. Sin dudas la combinación más rara que probé (y la que más controversia generó en las redes). Vos, ¿la probarías? Y tranquilo fundamentalista… no te asustes, las hamburguesas comunes van a seguir existiendo. Es solo que a veces está bueno probar cosas raras solo por diversión”.

Como era de esperarse, los usuarios dejaron cientos de comentarios donde dieron su opinión sobre esta hamburguesa que aún no queda bien en calor si es para almorzar, merendar o cenar.

“Eso de probar cosas raras por diversión, es una técnica muy ‘pegrilosa’, jajaja”, advirtió un internauta, “Ahora que estamos en la sección facturitas del canal, hacé una burger con un croissant o sacramento a ver cómo sale”, sugirió un joven entusiasmado. “Jajaja, te banco en todas, pero en esta me veo afuera del barco. Simple razón, no me gusta la tortita negra, supongo por la cantidad de azúcar que tiene. Igual banco mil eso de combinaciones raras”, expresó un chico. “¡Cómo no probarlas sería la pregunta! Obvio que si”, comentó un hombre muy seguro de su decisión.