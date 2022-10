Las cenas con amigos no siempre son lo que uno espera, ya sea porque la comida no estuvo rica, los precios eran caros o, simplemente, no fue una buena velada. Sin embargo, a estos clientes les sucedió algo muy asqueroso y fuera de lo previsto que impactó a todos en las redes sociales. Cuando estaban por comer… una enorme rata saltó hacia uno de ellos y su plato ¡Mirá el video que se volvió viral!

En los últimos días, este repugnante episodio transcurrido en un reconocido restaurante generó una ola de comentarios en Twitter y en las demás plataformas virtuales. Allí, se puede ver a los cuatro amigos que decidieron compartir una cena, pero terminaron llevándose una mala experiencia tras presenciar el insólito hecho.

Mientras estaban por degustar su menú, ocurrió lo impensado: una enorme rata salta sobre el hombro del cliente. Él, sin entender lo que sucedía, decidió sacar a un lado aquello que se le había caído encima de la espalda, sin embargo, esto provocó que el animal se pasará directo en su plato.

Cuando las cuatro patas de la rata quedaron sobre la mesa, todo el grupo se sobresaltó y rápidamente intentaron salir de sus asientos con terror y asco. Pese al mal momento que tuvieron para atravesar, la “víctima” del ataque logró ahuyentar al animal y el impactante episodio duró una cuestión de segundos.

Las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad del restaurante no tardaron en repercutir en las redes sociales y rápidamente se volvieron virales, dado lo inesperado del suceso. ¡Mirá el asqueroso episodio que impactó a todos!



Las reacciones de los usuarios

Tras volverse viral, fueron varios los internautas que dejaron sus opiniones con respecto al insólito episodio del restaurante. Muchos de ellos destacaron la valentía del cliente, quien se deshizo del animal sin mucho esfuerzo ni alertándose drásticamente, como podría suceder en otras ocasiones donde se corra riesgo.

No obstante, la gran mayoría de las respuestas estuvo asociada a la comparación con la serie de Disney “Ratattouile”, donde una rata se convierte en el chef principal de un importante restaurante francés. “¿Chefcito?”; “Tráiganme al chef para felicitarlo”; “El chef queriendo ver en persona cómo estaba la comida”; entre otros mensajes, lograron copar las redes sociales.

Pese a lo “jocosidad” de muchos usuarios con respecto al asqueroso hecho, muchos de ellos comentaron lo “asqueroso y terrible” que es el restaurante. Por lo pronto, no se han informado cuál es el local de comida y sí continúa abierto a la comunidad.