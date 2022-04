Las primeras citas pueden ser una experiencia realmente abrumadora para algunas personas. Si bien existen historias de amor que comenzaron con un flechazo instantáneo, también existen casos donde el encuentro no cumple con las expectativas de algunas de las partes. Por ejemplo, la anécdota de una joven que se sintió mortifica por la actitud del joven con el que cenó y se volvió viral.

El hechos e conoció por una publicación en Reddit de la protagonista, ya que buscaba la opinión de los internautas para saber si debe continuar la relación con el muchacho. Según contó, el joven se negó a dejar propina porque no le sirvieron suficiente pan en el restaurante italiano deonde comieron.

"¿Qué haría usted en esta situación? Háganos saber en la sección de comentarios", comenzó el relato de la joven. "Fuimos a un pequeño restaurante italiano y, hacia el final de la cena, se quedó muy callado. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que estaba viendo que mientras nosotros solo teníamos dos piezas de pan, todas las otras mesas tenían más", continuó.

"Simplemente asentí con la cabeza, pero pensé que estaba pensando demasiado en lo que probablemente era solo un simple error humano", agregó. Pero lo que ocurriría a continuación la tomó totalmente por sorpresa: "Luego, cuando llegó la cuenta, no dio propina. Dijo: ‘tienen que hacerlo mejor’ y le dijo algo al mesero al salir".

En el sector gastronómico, los empleados dependen mucho de las propinas para aumentar sus ingresos, por lo que la actitud del joven le provocó indomodidad y decidió consultar el camino a seguir.

"Tuve una buena experiencia en el restaurante, y no es que el mesero haya sido grosero o que haya pasado algo malo. Entonces, ¿es esto una bandera roja? ¿Debería hablar con él al respecto? Realmente me gusta, pero esto no me ha sentado nada bien", completó.

Por su parte, los usuarios de Reddit coincidieron en que su comportamiento dice mucho sobre él. Uno persona dijo: "A lo sumo, si te vuelve a invitar a salir, dile que las personas que son groseras con el personal de servicio son un gran desvío".

Otro agregó: "Estar mortificado por las acciones de una persona, sean las que sean, en una segunda cita es suficiente para dejar de ver a alguien".