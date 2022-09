Lejos quedaron en el tiempo aquellas primeras videollamadas grupales o Zoom que se implementaron en plena pandemia ante la imposibilidad de salir de casa por los contagios de Coronavirus.

Sin embargo, esta herramienta, que comenzó con el foco puesto desde clases hasta cumpleaños, llegó para quedarse y es usada en el día a día por varias personas, lo que facilita la chance de hablar con varias personas sin utilizar un espacio físico.

En este marco, esta semana se volvió viral una particular situación que se vivió en una clase virtual, la cual quedó registrada por un usuario que grababa la clase de Zoom y después decidió compartir la grabación.

Previo a ver el video, está bueno ubicarse. Según precisó un usuario que presenció lo sucedido, se trataba de un Zoom de la carrera de Periodismo. El video muestra como un hombre, aparentemente un docente, presenta a un coordinador de la charla, que fue interrumpido por uno de los estudiantes.

“Para mí es un gusto estar acá. Empiezo muy bien los lunes…”, arrancó diciendo Néstor, quien era el coordinador de la charla y había recibido la palabra por parte del docente, en el marco de una conversación que se veía bastante amena.

Inesperadamente, un abrupto comentario hecho por un alumno tomó a todos por sorpresa y los dejó boquiabiertos. “Chupame la p*ja Néstor, comeme bien los huevos Néstor”, dijo el alumno, quien después fue identificado como Franco Perrota.

El cambio de pantallas de la aplicación impidió que se vea la cara de la persona que fue agredida, aunque se alcanzó a ver que quedó verdaderamente impactado. Seguido, fue el docente, de nombre Marcelo, quien interrumpió para poner orden.

“Franco Perrota, tenés el micrófono abierto. Les pedimos por favor que seamos un poquito “viviyos” y apaguemos los micrófonos”, fue lo que atinó a decir, para que luego la clase continúe como se pueda.

Posteriormente, una imagen sobre el comentario que llegó a poner el alumno se viralizó: “Disculpen, no sé qué se habrá escuchado, pero no fue nada para la charla, estaba hablando por teléfono y me olvidé silenciarlo. Pido disculpas igualmente”, sostuvo el joven.

La aparición en Twitter del protagonista de esta viral historia

Twitter fue el espacio donde todo se viralizó. Y como suele ocurrir en la app del pajarito, uno de los protagonistas de la historia apareció: se trata de Franco Perrota, el joven que insultó, que se encuentra bajo el arroba @francoperro12.

“Mirá, te explico: no me habían aceptado a la clase y estaba recaliente, entonces arranqué a putear y no me di cuenta que estaba desmuteado. Tuve un desliz”, fue lo que dijo el estudiante ante la consulta de los usuarios.

Franco perrotta viendo que le subiste el vídeo a tw: pic.twitter.com/W3GqkHKYif — 0800Cj (@0800Cj) September 19, 2022

En otro tuit, agregó: “Esta red social es una locura, no puede ser que un Zoom tuvo tanta repercusión. No sabía que esto iba a llegar tan lejos, mi carrera corre peligro, pero me alegro haberle sacado más de una risa a la gente”.

Lo cierto es que el video llegó al millón de reproducciones en la red social del pajarito, lo que hizo que se genere una serie de memes por parte de los usuarios, quienes -como es habitual- lo hicieron con videos.