La inseguridad provoca a ciudadanos de las grandes ciudades a manejarse con precaución en su día a día, pero hay lugares donde el peligro es tal que la prudencia desborda y se convierte en paranoia. Eso fue lo que sucedió en un restaurante de Boa Viagem, un barrio situado en el sur de Recife, Brasil, donde los comensales se llevaron un susto que se volvió viral en las redes sociales.

Los clientes del bar y restaurante Cervejaria Alphaiate estaban disfrutando de su comida el sábado por la noche alrededor de las 21, cuando avistaron un grupo de personas corriendo directamente hacia ellos. En el video, capturado por una cámara de seguridad del lugar, se puede ver primero a una mujer corriendo por la calle, pasando los asientos al aire libre del restaurante, seguida de un hombre con un perro. El movimiento hizo que otra mujer se levantara de su mesa e instó a los que estaban sentados con ella se levantaran y se fueran también.

Una vez que la mujer y sus amigos huyeron de la mesa, el resto de los invitados en el bar la siguieron rápidamente con miedo, arrastrando a otros con ellos, algunos dejando atrás sus pertenencias y en segundos el restaurante estaba casi vacío. Hasta el camarero del restaurante se puede ver en las imágenes luciendo confundido y, eventualmente, corriendo despavorido junto a la estampida de comensales, quienes asumieron que el grupo que corría hacia ellos eran ladrones que intentaban robar el restaurante.

En los segundos finales del video, un grupo de cinco hombres vestidos con ropa para hacer ejercicio, pasan corriendo por la escena. Resulta que la amenaza de la que huyó un restaurante entero era, en realidad, un grupo de CrossFit que se ejercitaba corriendo por el barrio, no ladrones que intentaban robar a los clientes del bar.

"Fue muy rápido. La gente venía despacio, luego, cuando se acercaron a nuestra mesa, empezaron a correr. Le dije a mi amiga que llamara y agarrara su bolso. Se levantó y, en ese momento, alguien gritó que era un robo. Fue entonces cuando me levanté, grité que también era un ladrón y salí corriendo", dijo el Dr. Amyr Kelner, quien estaba en el restaurante con un grupo de amigos, al medio local G1.

"Después de unos minutos, vimos que no pasaba nada. Todos empezaron a reírse y volvieron a las mesas como si nada. Cuando me levanté, puse mi celular y mi billetera en mi bolsillo. Había gente que pensaba que yo estaba sacando un arma. Es algo vivir en una ciudad tan insegura como la nuestra".

"Gracias a Dios, nunca me han robado, ni he vivido nada parecido, pero estás en una ciudad extremadamente peligrosa y ves a tres personas corriendo hacia ti". En un comunicado proporcionado a los medios locales, el restaurante dijo que la confusión "no fue más que un malentendido".