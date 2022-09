En el último tiempo, nos hemos acostumbrado a leer una infinidad de quejas de clientes en las redes sociales, en donde la mayoría de ellos aprovechó el momento para compartir su mala experiencia en un restaurante.

A través de los sitios web de reseñas, muchos advierten a los próximos clientes acerca de la mala atención, o sobre la comida del restaurante en cuestión.

En este caso, un cliente se mostró completamente indignado en una reseña que realizó mediante Tripadvisor, en donde compartió el mal trato que recibió su pareja en un bar de Birmingham.

El lugar cuenta con precios muy altos.

Al contar su terrible experiencia, el cliente criticó duramente al restaurante "Slug and Lettuce", luego de que a su novio no le permitieran ingresar por llevar una cartera de trabajo.

Tras dar a conocer el repudiable motivo por el que no los dejaron ingresar al lugar, el hombre continuó diciendo que nunca más visitaría el bar, y alertó a los posibles futuros clientes.

Para detallar cómo fue la situación, el encargado de realizar la reseña aseguró que el portero del restaurante le dijo a su pareja: "Carteras de hombre no", mientras que a él si lo dejó ingresar por tener una mochila.

El insólito motivo por el que no pudo entrar a un restaurante

La reseña que indignó a muchos fue una gran sorpresa, puesto que "The Slug and Lettuce", ubicado en Harborne's High Street, cuenta con una muy buena calificación en Tripadvisor, y dentro de las 370 reseñas que recibió el lugar, varias son halados.

"El servicio fue impecable", comentó hace unas pocas semanas un cliente del bar, mientras que otro le tiró flores a su gastronomía: "Tuve una excelente comida aquí ayer y todo el equipo es muy hospitalario y atiende rápidamente. Lo recomendaría".

Sin embargo, la crítica de este cliente fue completamente opuesta, ya que dejó una terrible calificación, luego de titular la reseña de la siguiente manera: "Rechazado por tener una cartera".

Varios se mostraron sorprendidos por la dura crítica.

"Llegué un viernes por la noche después del trabajo, entré con mi mochila, pero rechazaron a mi novio por llevar su cartera de trabajo", comenzó argumentando en su crítica.

El hombre continuó contando que no era la primera vez que iba al bar de Birmingham: "Siempre fue un lugar más caro, pero no me importaba porque el ambiente era decente. Ahora no pienso gastar más mi dinero allí, si van a rechazar a la gente por razones tan insignificantes".

Para finalizar con su reseña, aprovechó para recomendar otros lugares similares, en donde los clientes reciben un buen trato: "Lugares mucho mejores en Harborne: The Junction, siempre es una buena apuesta", cerró.

Sin embargo, el gerente general de Slug and Lettuce Harborne, identificado en Tripadvisor como Edwina, respondió a la reseña. Ella sostuvo: "el bar tiene una política de vestimenta estricta los fines de semana para proteger a nuestro equipo y miembros".