Un joven camarero oriundo de los Estados Unidos contó a través de un post en su cuenta de TikTok como acabaron despidiéndolo del restaurante donde trabajaba por un insólito error: se olvidó de cobrar una mesa con una costosa cuenta.

El hombre, con el usuario @quezeats grabó un video donde se lo puede ver muy apenado, contando el desafortunado hecho, que luego se volvió viral debido a la gran cantidad de comentarios de apoyo que recibió.

"Me acaban de despedir. Aquí están todas mis pertenencias", comenzó contando en el video publicado el pasado 28 de agosto, pocas horas después de ser despedido.

En su relato, continúa completamente desconcertado: "Ayer a la noche no cobré la cuenta de una de las mesas: eran 700 dólares. No sé muy bien qué pasó, no lo sé... Asique aquella mesa terminó comiendo gratis".

En los segundos siguientes, el joven detalló el consumo de los clientes en cuestión: “Disfrutaron de un bistec de 400 dólares, un ojo de bife, algunas bebidas... Tuvieron una buena noche", agregó.

Pero los internautas intervinieron en la publicación, intrigados en saber la razón por la cual no le cobró la costosa cuenta. En ese sentido, el joven manifestó que cree haberse olvidado de pasar la tarjeta por el dispositivo de pago.

"Es un misterio para mí. Agarré la tarjeta de crédito del cliente y pensé que la había puesto en el pasa tarjetas para cobrar el dinero, aunque al parecer no. A continuación, le devolví el ticket para que solo firmara. Pero sin querer le terminé dando el ticket de otra mesa", rememoró sobre lo sucedido la fatídica noche en que terminó sin trabajo.

Sin querer justificarse, pero con razones para mencionarlo, el usuario explicó que recuerda estar sobrepasado de trabajo: "No sé, en aquel instante yo estaba muy abrumado, en un apuro. Me tendría que haber tomado más tiempo para chequearlo mejor, pero fue un error genuino", contó.

Al día siguiente de haber cometido el irreversible error, el ex camarero fue despedido por su entonces jefe: "Cuando regresé al restaurante, me llamó y pidió tener una conversación conmigo. Me advirtió: 'Este no fue un pequeño error. Se trató de un error de 700 dólares'. Yo le respondí: 'Tienes razón'", admitió. A lo que el sujeto fue totalmente tajante: "No creo que esto vaya a funcionar más así".

“¿Por qué su gerente no lo ayudó a cerrar los cheques si estaba abrumado? 700 dólares es un gran problema, pero ¡maldita sea!”; “Lamento que hayas perdido tu trabajo”; “No lo tomaría demasiado a pecho, fue un error, pero ¿dónde estaba el gerente de turno en ese momento?; “Un reinicio generalmente nunca es algo malo. Adelante y hacia arriba”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió el tiktokero de sus seguidores.