A la hora de puntuar una experiencia culinaria, las reseñas digitales son un campo minado donde podemos encontrar desde la más devastadora crítica al más conmovedor halago. Hay internautas que son brutalmente honestos, a tal punto que incitan la respuesta del mismo dueño del local al ser criticado por el más mínimo error. Sin embargo, el autor de esta reseña viral sorprendió al dejar una poderosa reflexión después de sufrir retrasos en su servicio.

Según da a entender el comensal en la reseña que se volvió viral en las redes sociales, había visitado el local español "El albergue" en la hora del almuerzo, cuando más trabajo tienen los meseros y cocineros. En el medio del caos, el cliente no recibió la atención deseada, pero en lugar de quejarse en su reseña por los retrasos de su servicio, el usuario decidió llamar la atención sobre los esfuerzos de una empleada en particular.

"El desconocimiento es una desgracia como otra cualquiera... La camarera rubia tenía 12 personas para despachar, 9 mesas, 3 por cobrar, toda la barra lateral llena de vajilla recién recogida que no podía lavar... No te conozco, camarera, pero eres digna de admirar, con esa carga de trabajo es difícil tener una sonrisa", escribió en el sitio de reseñas digitales de Google.

"En lo personal te agradezco el trato, y a los gestores del local... deberíais replantear los flujos de trabajo... y el reparto de cargas al personal... no es agradable ver a alguien trabajar que no llega, simplemente porque es imposible", criticó el comensal en la sorprendente reseña de cuatro estrellas. "Rubia, eres la hostia. Te voy a contratar y tirar a la basura el lavavajillas... eres más rápida jejeje", terminó.

La gentil reseña del cliente conmovió a los usuarios en las redes sociales. (Twitter: @soycamarero)

Cada vez son más las personas que castigan a los restaurantes si no reciben un buen trato. Los comentarios en plataformas como Google o TripAdvisor están en auge, pero también suelen desatar polémicas. Por ejemplo, la historia de la mujer que se confundió, "castigó" a un bar por error y se volvió viral.

Todo comenzó el pasado martes, cuando el bar El tanque de oro, ubicado en la ciudad de Murcia (España), recibió una inesperada crítica de una clienta, que además le otorgó la peor puntuación disponible: una estrella sobre cinco. "Estaba replanteándome si escribir esta reseña o no, pero es que el trato que recibimos fue horrible", sostuvo la comensal, identificada como María Carmen.

El insólito error de una comensal que destruyó con su reseña al restaurante equivocado.

"Éramos un grupo de 8 personas, de las cuales solo consumimos 7, y se nos echó en cara de muy mala manera y con amenazas con echarnos del lugar si la octava persona no consumía nada", relató la mujer. "Me parece de muy mal gusto e irrespetuoso que siendo un grupo tan grande en el cual estábamos consumiendo mucha bebida obligasen a alguien a pedirse un pincho de tortilla para que no nos quitasen la mesa xd", concluyó.

Sin dudas el comentario le hizo ruido al dueño del lugar, ya que se trata de un bar que no sirve comida y además está temporalmente cerrado por vacaciones. "Buenos días Carmen, estamos de vacaciones desde el día 30 de julio, y abrimos en pocos días", contestó el propietario. Y continuó: "Porque te has confundido de local, repito no tengo TORTILLA, NI NINGÚN TIPO DE COMIDA, Y ESTAMOS DE VACACIONES, así que dudo que los hechos que comentas sean en mi local".