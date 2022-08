Hace unos años que existe la posibilidad de que los clientes de los distintos restaurantes dejen reseñas o críticas luego de la visita al lugar. Esto se volvió de gran ayuda para las personas que buscan recomendaciones de locales gastronómicos, pero también ayuda a aumentar la fama de los establecimientos.

Sin embargo, esta práctica no siempre es llevado a cabo de la mejor manera, ya que siempre hay algún cliente mal educado o desubicado que deja comentarios de más o inapropiados.

En esta oportunidad fue la cuenta de Twitter llamada “Soy camarero” la que publicó una foto donde se puede ver el comentario de un cliente que causó distintas, pero malas reacciones entre los usuarios de la red social.

“La comida buena, (tampoco para tirar cohetes) y el trato nos tocó un camarero así tatuado calvete con pinta de malote… que cada vez que te traia un plato te miraba como si te perdonara la vida… En resumen, el sitio no vale la pena ya por el trato que te dan… Por mucho que diga… Ese camarero si lo tenéis… encima mentirosos”, reza la reseña que recibió tan solo una estrella.

Como era de esperarse, ante semejante crítica, el restaurante no dudo en contestar a ese mensaje y desde la administración escribieron: “Hola Kult, sentimos decirte que no tenemos ningún empleado con pinta de malote!!! Al contrario, todos nuestros empleados son grandes profesionales y si alguien está tatuado no creo que sea motivo para escribirlo en una reseña, un saludo”.

Sigo esperando ese filtro tan necesario para que este tipo de reseñas no puedan publicarse... pic.twitter.com/Tl7GILVRRw — Soy Camarero (@soycamarero) August 31, 2022

Por supuesto que los usuarios no quisieron quedarse atrás y lanzaron todo tipo de comentarios al respecto. Algunos criticaron al autor de la reseña, otros contaron experiencias similares y otros aplaudieron la respuesta del dueño del local.

“Ni mis tatuajes, ni mis piercings, ni siquiera el color del pelo me impidió hace años servir al que hoy es el Rey…”, escribió una mujer. “No tengo tatuajes porque soy alérgico a la tinta (vamos, que ni la de los chocos o los calamares) ... Pero pensaba que en el siglo XXI eso estaba superado. ¿Por qué hay gente tan hipócrita? No hemos aprendido nada en el confinamiento. Nos hemos vuelto miserables e inquisidores”, reflexionó una chica. “Aplaudo el accionar del dueño que defendió a sus empleados”, destacó un hombre. “En mi local dejan todo tipo de reseñas desubicadas como esta, la gente es amargada y tira mierd… por todos lados”, comentó un joven. “Además, lo acusa de mentiroso, no ya solo sin pruebas, sin aportar absolutamente nada. Prejuicios por el aspecto. Pobre persona, si va así por la vida…”, lamentó otro usuario.